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Главу отдела полиции арестовали по делу о терактах

09:15 24.11.2020 Фото: Pixabay
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В результате двух терактов в столичном метро 29 марта 2010 года погибли 39 человек, более 100 получили ранения.

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В результате двух терактов в столичном метро 29 марта 2010 года погибли 39 человек, более 100 получили ранения.

Басманный суд Москвы заключил под стражу начальника ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева по уголовному делу о терактах в Московском метрополитене в 2010 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Исаева избрано содержание под стражей до 4 января 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Адвокат Эльдар Хастинов сообщил, что Исаев не признает вину. "Он не признает вину и считает свое уголовное преследование местью за служебную деятельность. Мы будем обжаловать решение суда о заключении Исаева под стражу", - сказал адвокат.

По словам адвоката, уголовное дело главы полиции Кизлярского района построено на показаниях лиц, которых он сам помог привлечь к ответственности за терроризм. "В основу дела легли показания людей, которых сам Исаев ранее привлек к уголовной ответственности за терроризм. Более того, мой подзащитный имеет личную благодарность директора ФСБ Александра Бортникова за вклад в борьбу с терроризмом на Кавказе. Соответствующие документы суд приобщил к делу", - сказал защитник.

"Мы ходатайствовали перед судом, чтобы он учел награды и заслуги Исаева и хотя бы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Но суд не согласился с нами", - заключил защитник.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе суда, Исаев в ходе заседания выступал против заключения его под стражу. Суд отправил его под арест до 4 января.

По данным следствия, в рамках уголовного дела о совершенных 29 марта 2010 года террористических актах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Московского метрополитена Главным следственным управлением СК во взаимодействии с ФСБ России был задержан начальник ОМВД России по Кизлярскому району полковник полиции Гази Исаев. Ему предъявлено обвинение. СК считает, что Исаев был участником запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ". В 2009-2010 годах, используя служебное положение, он предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. Кроме того, он неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Дагестана, также он лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения теракта.

В результате двух терактов в столичном метро 29 марта 2010 года погибли 39 человек, более 100 получили ранения.

суд теракт
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