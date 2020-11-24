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Разрешил своей администрации начать процесс передачи власти Байдену Трамп

10:00 24.11.2020 Фото: pixabay.com
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Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.

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Трамп распорядился начать передачу власти Байдену

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) "делать, что нужно" по "первоначальным протоколам" передачи власти Джо Байдену.

Ранее телеканал CNN сообщил, что GSA и его глава Эмили Мерфи признали кандидата от Демократической партии победителем выборов и сообщили о готовности начать передачу власти.
"Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим! Тем не менее, в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили (Мерфи) и ее команда делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же", — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что Мерфи подвергалась "приставаниям, угрозам и плохому обращению" за свою "твердую верность" США.
"Я не хочу, чтобы это происходило с ней или служащими GSA", — заключил Трамп.
Таким образом, американский лидер вновь отказался признать поражение на выборах, хотя и допустил начало формальных процедур передачи власти. В штабе Байдена также отметили, что вопрос об этом окончательно решен.
Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.
Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. По информации американских СМИ кандидат от демократов набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.
Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.

выборы президент сша Дональд Трамп Джозеф Байден
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