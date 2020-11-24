Умер Саша: Скончался в больнице с оторванной карданом рукой Александр Киндзер в Бердске

Место, где произошла трагедия

23 ноября на ул. Островского 24 в Бердске произошла трагедия. Жителю частного дома оторвало руку. Инцидент произошел во время ремонта грузового автомобиля. Как сообщают очевидцы происшествия, бердчанину намотало руку на кардан. Он решил проверить мост. Куртку зажевало и сломало мужчине ребра. Жена прибежала на крик и вытащила ключ из зажигания.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешева сегодня, 24 ноября, мужчина скончался:

- Проверку мы проводим по обстоятельств произошедшего. потерпевший1963 года рождения находился у себя в доме. ремонтировал небольшой грузовичок. Он завел машину, решив произвести ремонт автомобиля. руку затянуло под карданный вал. Родные вызвали скорую помощь, которая через какое-то время на месте происшествия констатировала его смерть.

Родственники и друзья погибшего сожалеют об утрате.

- Саша умер, - выразили сожаление соседи.

- Очень хороший человек, с большой буквы муж, дед, отец все сочеталось в нем. Любил семью безгранично, очень тяжёлая потеря для жены, сыновей и внуков, как так! Дело случая. Опытный водитель, много лет работал. Покойся с миром, Александр Киндзер, мы будем помнить тебя, - сочувственно произнесли друзья семьи.

- Мужика жаль, конечно, но бошкой-то думать надо. Не суйте руки при работающей технике. Сколько на производстве таких намотало и в конвейер, и в лебедку, трос решил поправить ногой, зацепило, ногу на катушку намотало. Шел возле ленты, в рваной фуфайке, кусок попал в ролик, намотало под ленту, - высказались местные жители.

"Курьер. Среда. Бердск" выражает искренние соболезнования семье погибшего.