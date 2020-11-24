24.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Умер Саша: Скончался в больнице с оторванной карданом рукой Александр Киндзер в Бердске

10:03 24.11.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
2

Бердчанин полез под заведенную машину. Куртку зажевало. Соседи приносят соболезнования семье погибшего.

% name% title
Место, где произошла трагедия

23 ноября на ул. Островского 24 в Бердске произошла трагедия. Жителю частного дома оторвало руку. Инцидент произошел во время ремонта грузового автомобиля. Как сообщают очевидцы происшествия, бердчанину намотало руку на кардан. Он решил проверить мост. Куртку зажевало и сломало мужчине ребра. Жена прибежала на крик и вытащила ключ из зажигания.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешева сегодня, 24 ноября, мужчина скончался:

- Проверку мы проводим по обстоятельств произошедшего. потерпевший1963 года рождения находился у себя в доме. ремонтировал небольшой грузовичок. Он завел машину, решив произвести ремонт автомобиля. руку затянуло под карданный вал. Родные вызвали скорую помощь, которая через какое-то время на месте происшествия констатировала его смерть.

Родственники и друзья погибшего сожалеют об утрате.

- Саша умер, - выразили сожаление соседи.

- Очень хороший человек, с большой буквы муж, дед, отец все сочеталось в нем. Любил семью безгранично, очень тяжёлая потеря для жены, сыновей и внуков, как так! Дело случая. Опытный водитель, много лет работал. Покойся с миром, Александр Киндзер, мы будем помнить тебя, - сочувственно произнесли друзья семьи.

- Мужика жаль, конечно, но бошкой-то думать надо. Не суйте руки при работающей технике. Сколько на производстве таких намотало и в конвейер, и в лебедку, трос решил поправить ногой, зацепило, ногу на катушку намотало. Шел возле ленты, в рваной фуфайке, кусок попал в ролик, намотало под ленту, - высказались местные жители.

"Курьер. Среда. Бердск" выражает искренние соболезнования семье погибшего.

оторвало руку ремонт автомобиля трагедия
Мнение читателей
0
1
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Выражаем соболезнования.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рекомендации от астролога Лилии Любимовой на последнюю неделю ноября
10:50 24-11-2020
Рекомендации от астролога Лилии Любимовой на последнюю неделю ноября
БердскCOVID-19 позади: что дальше?
10:50 24-11-2020
COVID-19 позади: что дальше?
Календарь питания на каждый день Рождественского поста 2020
10:50 24-11-2020
Календарь питания на каждый день Рождественского поста 2020
БердскЗагорелся пылевой вентилятор в производственном цехе экс-компании "Мастер и К" в Бердске
10:49 24-11-2020
Загорелся пылевой вентилятор в производственном цехе экс-компании
БердскПо 4 млн рублей в день платят налоги за имущество жители Бердска. Вернется ли 161 млн рублей в казну?
10:47 24-11-2020
По 4 млн рублей в день платят налоги за имущество жители Бердска. Вернется ли 161 млн рублей в казну?
Признал легализацию каннабиса в мире угрозой нацбезопасности России Путин
10:45 24-11-2020
Признал легализацию каннабиса в мире угрозой нацбезопасности России Путин
БердскАвария: отключат воду в 12 домах Бердска 24 ноября. Список адресов
10:41 24-11-2020
Авария: отключат воду в 12 домах Бердска 24 ноября. Список адресов
БердскЗагорелся бункер с опилками на ул. Ленина в Бердске
10:30 24-11-2020
Загорелся бункер с опилками на ул. Ленина в Бердске
Бедный Лёлик: бросила щенка на морозе около приюта жительница Новосибирска
10:30 24-11-2020
Бедный Лёлик: бросила щенка на морозе около приюта жительница Новосибирска
Подорвался на мине российский миротворец в Нагорном Карабахе
10:30 24-11-2020
Подорвался на мине российский миротворец в Нагорном Карабахе