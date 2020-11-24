Получат 80 млрд рублей на поддержку стабильности бюджетов регионы России

Правительство направило ещё 80 млрд рублей на поддержание стабильности региональных бюджетов

Решение принято по поручению Президента России.

Российские регионы получат средства на поддержку стабильности бюджетных систем. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о выделении 80 млрд рублей. Их распределят по 39 регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета.

Как отметил на заседании Правительства Михаил Мишустин, средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19.

В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд рублей. Предусмотреть дополнительную помощь поручил Президент России Владимир Путин. При этом, как обозначено в поручении, приоритетное внимание требовалось уделить территориям с высокими темпами роста инвестиционных расходов.

Источником финансовой поддержки стал резервный фонд Правительства.

Распоряжение от 19 ноября 2020 года №3029-р

Источник: government.ru