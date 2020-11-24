Признал легализацию каннабиса в мире угрозой нацбезопасности России Путин

Новая стратегия предусматривает сокращение числа смертей от наркотиков в России

Согласно документу, общая оценка наркоситуации в стране должна перейти из разряда "напряженной" в категорию "нейтральной".

Количество смертей от употребления наркотиков в России к 2030 году должно сократиться с 3 до 2,4 случая на 100 тыс. человек населения. Об этом говорится в Стратегии государственной антинаркотической политики, опубликованной в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Также отмечается, что число случаев отравления наркотиками должно снизиться с 12,4 до 9 на 100 тыс. человек, в том числе среди несовершеннолетних - с 12,4 до 10 случаев.

Количество случаев привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере оборота наркотиков должно снизиться со 143,1 до 113,1. Общая же оценка наркоситуации в стране должна перейти из разряда "напряженной" в категорию "нейтральной".

Пропаганда наркотиков в интернете

Кроме того отмечается, что Россия отнесла к угрозам национальной безопасности пропаганду употребления наркотиков в интернете, легализацию рядом стран употребления каннабиса и ряд других факторов.

"Угрозами национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе являются <…> расширение глобального рынка наркотиков вследствие легализации использования каннабиса в рекреационных целях, появления новых видов наркотиков и формирования рынков их сбыта, увеличения объемов незаконного производства наркотиков на недостаточно контролируемых властями территориях, а также в зонах вооруженных конфликтов", - отмечается в документе.

Помимо этого, одним из пунктов потенциальных угроз Стратегия называет "масштабное использование сети Интернет для пропаганды незаконного потребления наркотиков".

Также у угрозам нацбезопасности отнесены попытки дестабилизации международной системы контроля за оборотом наркотиков в части, касающейся ее либерализации и легализации наркотиков в нарушение международных нормативно-правовых актов о наркотических средствах и психотропных веществах и противодействии их незаконному обороту. РФ видит угрозу и в деятельности организованных групп и преступных сообществ, в том числе транснациональных, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Реальные и потенциальные угрозы

Документ также предостерегает от появления новых форм противоправной деятельности преступных организаций, усиления ими конспирации каналов поставки и сбыта наркотиков с использованием инновационных коммуникационных и других новых технологий. Стратегия также призывает обратить внимание на увеличение предложения на рынке сбыта и рост спроса на синтетические наркотики, производимые на территории России с применением веществ, часто используемых при производстве, изготовлении и переработке наркотических средств и психотропных веществ, находящихся в законном обороте.

Среди потенциальных угроз отмечены также использование новейших финансовых инструментов в целях отмывания доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, а также применение новых способов оплаты приобретаемых веществ, сохранение высокого уровня культивации наркосодержащих растений и производства наркотиков опийной группы в Афганистане, попытки транснациональных преступников увеличить транзит наркотиков через территорию РФ с использованием международной почтовой связи и служб курьерской доставки.

Стратегия относит к основным угрозам использование доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, для финансирования деятельности международного терроризма, распространение наркомании, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, увеличение случаев употребления лекарств с психотропным действием без назначения врача.

Помимо этого документ указывает на недостаточную эффективность организации профилактической деятельности, социальной реабилитации больных наркоманией и ресоциализации наркопотребителей, ограниченное использование потенциала негосударственных организаций при реализации антинаркотической политики. Также отмечено неэффективное применение правового механизма побуждения наркопотребителей к прохождению по решению суда лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации.

Наркоситуация в России

Согласно стратегии, число россиян с зависимостью от новых потенциально опасных психоактивных веществ за период с 2010 по 2019 год увеличилось более чем в 2,5 раза, и более чем в 3 раза - с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием.

"С 2010 года наблюдается рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от новых потенциально опасных психоактивных веществ и с полинаркоманией (в 2010 году - 26,4 тыс. человек, в 2019 году - 66,7 тыс. человек) и более чем в три раза - с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием", - говорится в стратегии, опубликованной в понедельник на официальном портале правовой информации.

При этом в документе отмечается подтвержденная данными медицинской статистики "тенденция к снижению общей заболеваемости наркоманией". Так, общее число зарегистрированных в наркологической службе РФ пациентов с психическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, с 2010 года снизилось практически на треть (29%) и в 2019 году составило 478,7 тыс. человек, или 326,2 случая на 100 тыс. человек. С 2010 года почти на 39% сократилось число лиц, у которых впервые диагностировано психическое расстройство, связанное с потреблением наркотиков, в 2019 году их количество составило 51,3 тыс. человек. За пять лет - с 2015 года - на 38,4% снизилось количество людей, потребляющих наркотики инъекционным способом, составив в 2019 году 207,5 тыс. человек. В стратегии также приводится среднее по России количество случаев отравления наркотиками, которое в 2019 году составило 12,4 случая на 100 тыс. человек, среди несовершеннолетних - 11,6 случая на 100 тыс. человек.

"Число умерших от употребления наркотиков в РФ в 2019 году превысило 4,6 тыс. человек (в 2011 году - 3,7 тыс. человек, в 2018 году - 4,4 тыс. человек)", - отмечается в документе.

"В результате реализации антинаркотической политики в 2010-2020 годах наркоситуация в стране в целом стабилизировалась, однако согласно данным мониторинга, проводимого государственным антинаркотическим комитетом, в большинстве регионов РФ она остается напряженной", - указывается в стратегии.

В документе приводятся данные социологических исследований, проводимых в регионах страны для определения уровня наркотизации общества и оценки отношения населения к незаконному обороту наркотиков. Исследования показывают, что "число респондентов, потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, составляет 1,9 млн человек, или 1,3% населения", а "с предложением попробовать наркотики сталкиваются порядка 21,8% опрошенных граждан, каждый четвертый респондент (24,1%) общается с лицами, которые незаконно потребляли или потребляют наркотики".

Результаты борьбы

В стратегии отмечается, что ежегодно правоохранительные органы выявляют около 200 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом доля противоправных деяний в этой сфере составляет 9,4% от общего количества зарегистрированных преступлений (в 2017-2018 годах - 10,1%).

В 2010-2020 годах "правоохранительными органами выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 млн) из которых - тяжкие и особо тяжкие".

"Раскрыто более 45 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных в составе организованных групп, пресечена деятельность около 8 тыс. преступных сообществ, в том числе транснациональных. Из незаконного оборота изъято более 420 тонн наркотиков и иных веществ, подлежащих контролю в РФ", - перечисляется в документе.

В нем подчеркивается, что финансирование антинаркотической деятельности обеспечивается в объеме около 1 млрд рублей ежегодно.

Источник: ТАСС