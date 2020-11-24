24.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Срочно соберутся депутаты горсовета 27 ноября 2020 ради одного вопроса - кто станет новым мэром Бердска?

09:54 24.11.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В этот день состоится внеочередная сессия. Будет ли Евгений Шестернин участвовать в конкурсе на замещение высшей муниципальной должности?

% name% title
Евгений Анатольевич управлял Бердском 5 лет
Сюжет: Выборы мэра-2020
% name% title

Срочно соберутся депутаты горсовета 27 ноября 2020 ради одного вопроса - кто станет новым мэром Бердска?Мэром Бердска может стать не только Шестернин: Условия подачи заявок и конкурса по выбору главы городаЕщё 6 новостей

Соберутся на внеочередную сессию депутаты Бердска 27 ноября для рассмотрения лишь одного вопроса. Здесь будут выбраны 4 человека в конкурсную комиссию по выбору главы Бердска. Напомним, названа дата выборов нового мэра Бердска. Депутаты решили действовать без промедления.

На сессии назовут дату начала приема документов от кандидатов. Будет ли Евгений Шестернин участвовать в конкурсе на замещение высшей муниципальной должности в Бердске? Пока неизвестно. Он занимает ее с 2015 года.

Читайте подробности в ближайшее время.

конкурс по выбору главы Бердска кто станет новым мэром Бердска мэр Бердска Евгений Шестернин Бердский горсовет депутатов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кого видите новым мэром?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рекомендации от астролога Лилии Любимовой на последнюю неделю ноября
10:50 24-11-2020
Рекомендации от астролога Лилии Любимовой на последнюю неделю ноября
БердскCOVID-19 позади: что дальше?
10:50 24-11-2020
COVID-19 позади: что дальше?
Календарь питания на каждый день Рождественского поста 2020
10:50 24-11-2020
Календарь питания на каждый день Рождественского поста 2020
БердскЗагорелся пылевой вентилятор в производственном цехе экс-компании "Мастер и К" в Бердске
10:49 24-11-2020
Загорелся пылевой вентилятор в производственном цехе экс-компании
БердскПо 4 млн рублей в день платят налоги за имущество жители Бердска. Вернется ли 161 млн рублей в казну?
10:47 24-11-2020
По 4 млн рублей в день платят налоги за имущество жители Бердска. Вернется ли 161 млн рублей в казну?
Признал легализацию каннабиса в мире угрозой нацбезопасности России Путин
10:45 24-11-2020
Признал легализацию каннабиса в мире угрозой нацбезопасности России Путин
БердскАвария: отключат воду в 12 домах Бердска 24 ноября. Список адресов
10:41 24-11-2020
Авария: отключат воду в 12 домах Бердска 24 ноября. Список адресов
БердскЗагорелся бункер с опилками на ул. Ленина в Бердске
10:30 24-11-2020
Загорелся бункер с опилками на ул. Ленина в Бердске
Бедный Лёлик: бросила щенка на морозе около приюта жительница Новосибирска
10:30 24-11-2020
Бедный Лёлик: бросила щенка на морозе около приюта жительница Новосибирска
Подорвался на мине российский миротворец в Нагорном Карабахе
10:30 24-11-2020
Подорвался на мине российский миротворец в Нагорном Карабахе