Срочно соберутся депутаты горсовета 27 ноября 2020 ради одного вопроса - кто станет новым мэром Бердска?

В этот день состоится внеочередная сессия. Будет ли Евгений Шестернин участвовать в конкурсе на замещение высшей муниципальной должности?

Евгений Анатольевич управлял Бердском 5 лет

Соберутся на внеочередную сессию депутаты Бердска 27 ноября для рассмотрения лишь одного вопроса. Здесь будут выбраны 4 человека в конкурсную комиссию по выбору главы Бердска. Напомним, названа дата выборов нового мэра Бердска. Депутаты решили действовать без промедления.

На сессии назовут дату начала приема документов от кандидатов. Будет ли Евгений Шестернин участвовать в конкурсе на замещение высшей муниципальной должности в Бердске? Пока неизвестно. Он занимает ее с 2015 года.

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