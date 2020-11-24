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Подорвался на мине российский миротворец в Нагорном Карабахе

10:30 24.11.2020 Фото: pixabay.com
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Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе

Один офицер ВС Азербайджана погиб, четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения, сообщили в Минобороны РФ.
Офицер российских миротворческих сил получил ранение при взрыве мины в Нагорном Карабахе при поиске погибших, в результате взрыва боеприпаса погиб офицер ВС Азербайджана, четыре представителя МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики получили ранения. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 23 ноября совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих, состоящая из представителей миротворцев РФ, Вооруженных сил Азербайджана, МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Международного комитета Красного креста, осуществляла поиск погибших в Тертерском районе.

"В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер Вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести", - сказали в Минобороны. "Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в городе Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - добавили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, созданные по инициативе командования российских миротворцев совместные группы поиска и передачи тел погибших в ходе конфликта уже более недели работают слаженно и эффективно. Все найденные в результате их работы тела погибших передаются сторонам для захоронения.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.
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Источник: ТАСС

взрыв военный конфликт мина Нагорный Карабах
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