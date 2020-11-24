"Кровью пропитана земля": расстреляли детей участницы телешоу "Секретный миллионер"

Двое сыновей женщины получили серьезные травмы.

Многодетная семья Елены стала известна на всю страну после того, как к ней нагрянул создатель российского йотафона Владислав Мартынов. Богатый московский бизнесмен тогда решил принять участие в телешоу "Секретный миллионер". По правилам программы он должен был приехать в российскую глубинку, найти работу и кому-то помочь. Владислав заранее выписал телефоны благотворительных организаций Самары, среди них был контакт "Домика детства". Волонтеры ответили на звонок участника телепроекта и попросили его навестить подопечную семью. Так Мартынов познакомился с Еленой.

- У меня пятеро детей. Двое уже взрослые, а трое - школьники. На тот момент я с четырьмя детьми жила в комнате в коммуналке. Мы там жили хорошо. У нас была двухспальная кровать для мальчиков, рядом я им сама сделала отгороженное личное пространство. На другой стороне спали девочки. Я сама спала на кухне, мне места уже не хватило в комнате, - вспоминает Елена.

Но признается, что, конечно, мечтала о жилье побольше. И вот в один прекрасный день к ней является съемочная группа. Мартынов сначала слукавил и не рассказал, что он миллионер. Просто сходил с одним из сыновей Елены в продуктовый магазин - купили хлеб да чай. Рассказывая эту историю позже в эфире телеканала, создатель йотафона разрыдался - он привык не экономить на еде. На завтраки употреблял смузи, в продуктовых оставлял тысячи.

- Так просто не должно быть, - закрывая лицо руками, говорил Мартынов, описывая скромную жизнь многодетной семьи.

Сама Елена работает, но муж алименты на детей не платит. Приставы его якобы не находят, хотя семья периодически его где-то видит. Так и жили мать и дети в жесткой экономии. Помогали, насколько могли, им волонтеры. Да и сама Елена хотя жила и небогато, а старалась спасти тех, кому было хуже. Например, приютила у себя соседского мальчишку Ромку. Того избивали дома, и как-то раз он прибежал босиком и в слезах. Правда, позже Рому забрали органы опеки - у женщины-то жилищные условия были не самые лучшие.

Второй раз Владислав Мартынов появился в жизни Елены через несколько дней. Он попросил ее приехать в квартиру на Белорусской. Тут уже пришла пора плакать Елене. Правда, от счастья. Миллионер признался, кто он, и вручил женщине ключи от трехкомнатной квартиры. Теперь у детей появились раздельные детские. Кроме того, женщине подарили стиральную машину. Раньше ей приходилось стирать вещи детей руками. А у нее была аллергия на порошок, на руках образовывались волдыри.

Позже подаренную "трешку" поменяли на другую - поближе к специализированной школе. Дело в том, что у одной из дочек женщины есть особенности здоровья и ей нужны специальные условия обучения. Живет сейчас семья на ул. Воеводина. Недалеко от их дома и случилось ЧП.

- 7 ноября мой старший 29-летний сын пошел с другом в магазин. Сын сейчас живет отдельно, в той комнате на Воеводина, где мы ютились раньше. В магазин за сыном и его другом также зашла компания нетрезвых мужчин. Друг моего сына сделал им замечание за то, что они без масок - сейчас же особый режим из-за коронавируса. А те мужчины начали потасовку, - рассказывает Елена.

В итоге конфликт закончился. Нападавшие уехали. Сын Елены с другом вышли на улицу и стояли у магазина. К ним подошел второй сын Елены с товарищем. И тут нападавшие вернулись с друзьями на трех машинах.

- Они избили наших ребят, а один из этих мужчин достал пистолет и стал стрелять, - рассказывает многодетная мать.

Женщина показала журналисту sova.info медицинские справки. Там указано, что у обоих пострадавших травмы, в том числе головы. Как объясняет Елена, старшему дважды попали в голову из травматического пистолета.

- Вся земля у магазина была пропитана кровью. Сыновей избили просто жутко. Сначала мы все написали заявления в полицию. А потом некоторые из потерпевших заявления забрали. Мне тоже звонили со стороны нападавших и предлагали денег, чтобы я забрала заявление. А я говорю: вы моих детей пинали ногами, вы в них стреляли, чуть не забили до смерти, а я теперь вам за деньги все прощу? - возмущается Елена.

Участковый Дмитрий Алмазов отказался сообщить журналисту sova.info, возбудят ли дело по факту произошедшего. Сказал лишь: "С этим вопросом - к руководству".

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области ответили, что "по факту обращения молодого человека в медицинское учреждение проводится проверка". А вот Елена теперь боится, что историю "замнут" или им за несговорчивость устроят большие неприятности - по слухам, один из стрелявших может иметь отношение к работе в правоохранительных органах. И на этот раз семье надеяться не на кого - ничто не предвещает нового приезда "Секретного миллионера".