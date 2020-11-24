Почему продал ценные бумаги группы на $14 млн глава «Тинькофф Банк»

Глава «Тинькофф Банк» продал ценные бумаги группы на $14 млн

Операции по продаже проходили в три дня и были совершены по личным причинам, сообщили в TCS Group. Хьюз продал небольшую долю принадлежащих ему бумаг.

Председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз продал принадлежащие ему глобальные депозитарные расписки (GDR, соответствует одной акции класса А) TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) на $14 млн, следует из сообщения группы.

В нем утверждается, что Хьюз продал небольшую долю принадлежащих ему ценных бумаг, а операции с GDR были совершены по личным причинам.

Операции проходили в три дня. 19 ноября Хьюз продал ценные бумаги на $5,89 млн, на следующий день расстался с бумагами еще на $7,86 млн. 23 ноября он продал расписки на сумму $240 тыс.

TCS Group 27 июня 2019 года в ходе SPO (вторичное публичное размещение акций) на Лондонской бирже привлекла около $300 млн. Со стороны инвесторов наблюдался высокий спрос, книга заявок была неоднократно переподписана, а ориентир цены повышен с $17,8 до $18 за бумагу, рассказывали РБК источники на финансовом рынке. В итоге компания разместила среди инвесторов 16,7 млн GDR по финальной цене в $18 за бумагу.

Несколькими днями позже основатель TCS Group Олег Тиньков приобрел около 555,6 тыс. глобальных депозитарных расписок компании на $10 млн. Расписки компании тогда приобрели и шесть топ-менеджеров Тинькофф Банка, но они потратили на эти цели меньше $1 млн. Среди них был и Хьюз, который приобрел 12,4 тыс. GDR на $223,65 тыс.