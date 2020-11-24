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Как люди лишаются денег при продаже квартиры, рассказал эксперт

11:30 24.11.2020 Фото: pixabay.com
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Со следующего года воспользоваться депозитом нотариуса можно будет удаленно - через интернет.

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Вся процедура должна быть от начала и до конца тщательно прописана сторонами в договоре купли-продажи и договоре аренды банковского сейфа

Расчет через банковскую ячейку при продаже квартиры может привести к потере денег продавцом квартиры, рассказал РИА Недвижимость председатель комиссии МГНП по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата, нотариус Дмитрий Точкин.
Расчеты "через ячейку", то есть передача денег от покупателя продавцу через арендованный банковский сейф, не урегулированы законом, поэтому вся процедура должна быть от начала (закладка, пересчет и проверка купюр) и до конца (у кого находится ключ, документы для раскрытия ячейки, расписка продавца) тщательно прописана сторонами в договоре купли-продажи и договоре аренды банковского сейфа, пояснил он.
"При этом технические и юридические ошибки в документах могут привести к невозможности забрать денежные средства из ячейки даже после перехода права собственности на квартиру", - подчеркнул нотариус.

Кроме того, отметил Точкин, обычно задача банка при расчетах с использованием банковского сейфа сводится только к обеспечению невозможности доступа к сейфу посторонних лиц. "Банк не отвечает за содержимое ячейки, подсчет и проверку банковских купюр, достоверность предоставляемых для доступа к сейфу документов и тому подобное", - подчеркнул он.
Альтернативой расчетам через банковский сейф является депонирование денежных средств нотариусом, посоветовал Точкин, уточнив, что при нотариальном удостоверении сделки и проведении расчетов через депонирование обе стороны будут максимально защищены от рисков, присущих другим способам расчетов. Средства не нужно будет обналичивать, а за их своевременное перечисление продавцу будет отвечать нотариус. Немаловажно, что хранящиеся на депозитных счетах нотариусов деньги защищены от банкротства банка - они не включаются в конкурсную массу и, если банк лишается лицензии, сразу же возвращаются их владельцу. Со следующего года воспользоваться депозитом нотариуса можно будет удаленно - через интернет.
Кроме того, добавил эксперт, расчет можно провести через банковский аккредитив. "Этот способ, к примеру, нередко используется для сделок с привлечением ипотечных средств", - уточнил он.

Источник: realty.ria.ru

банковская ячейка квартира нотариус
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От редакции

Как обезопасить сделку?

Аноним, 24 ноября 2020 11:49
НВР:
Поэтому в России не обязательно быть синяком или нарком, чтобы стать БИЧом или БОМЖом, всё сделают за вас юридически грамотные аферисты с лицензией, главное оказаться не в том месте не в то время! Но вы ведь не такие? Вы особенные? Думаете бездомные на улице Бердска так же не рассуждали как и вы? Не ну эти то точно заслужили быть бездомными, но вас то за что? За то что могут безнаказанно это делать и им по этим законам никогда ничего не будет и свои люди везде отмажут и вытащат...

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