«Я медленно снимаю… все твои деньги»: разделась на камеру перед мошенниками и набрала кредитов учительница

Мошенники использующие классический развод, в этот раз «превзошли» сами себя.

Красноярская учительница разделась на камеру, чтобы ее по снимку тела идентифицировали сотрудники банка

Наверное, первым делом читатель скажет - журналисты, что пишите ерунду, это фейк! Да сами с трудом верим, уж слишком невероятная история, но - соответствующее заявление есть в полиции, это реальное уголовное дело. Мошенники, которые классически разводят на деньги под видом сотрудников банка, на этот раз «превзошли сами себя» . Алина Б.*, 30-летняя учительница из Красноярска согласилась сняться голой, чтобы... уберечь от мошенников 10 тысяч рублей на банковской карте. Впрочем, по порядку.

Пятого октября на мобильный Алины позвонил какой-то мужчина, номер московский – 495. Приятный баритон, слегка встревоженный голос: «Я – сотрудник безопасности банка. Хотим предупредить: с вашей карты пытаются списать средства».

- Что от меня нужно?

- Просто снимите с карты все сбережения, - посоветовал «безопасник».

Какой тут может быть подвох? задумалась учительница. И не усмотрев ничего подозрительного, сняла с карты 10 тысяч рублей, все, что у нее было.

Все вернут до копеечки

Казалось бы, деньги спасены, но… Вскоре незнакомец позвонил снова: «Есть еще один нюанс, - озабоченно поведал он. – Мало кто знает, но, чтобы стопроцентно обезопасить вашу карту, нужно полностью исчерпать кредитный лимит».

- То есть?

- Надо подать заявку в банк на получение кредита.

- Нуууу.... надо так надо.

Через приложение она оформила кредит в банке – на 300 000 рублей, забрала их наличкой. А после внесла всю сумму на номер телефона, что продиктовал ей мужчина.

И это еще не все… На следующий день пошла в другой банк за вторым кредитом – на 100 000 и еще кредитной картой с лимитом 30 000. И снова отправила деньги, куда ей сказали.

- Не беспокойтесь, - журчал по телефону заботливый «безопасник». – Деньги поступят на специальный счет, и вам вернут все до копеечки.

Улыбнитесь, вас снимают!

Кстати, все это время он постоянно был на связи. Как под гипнозом, Алина следовала любому указанию. Он было посоветовал попросить кредиты еще в нескольких банках, но ей везде отказывали.

- Ну, нестрашно, - успокоил «безопасник». – Остался последний шаг – биометрия. Чтобы окончательно защитить ваш счет, желательно провести идентификацию лица. Установите на сотовый телефон мобильное приложение «Team Viever» (пакет программного обеспечения для удаленного контроля компьютеров, обмена файлами между машинами, видеосвязи и веб-конференций – прим.ред.). Занесите туда свои данные. Потом включите камеру телефона и направьте на лицо.

И 30-летний педагог, как школьница, послушно сделала все, что велели.

- Теперь идентификация всего тела, - не давая опомниться, деловито продолжил звонивший. – Нужно полностью раздеться и направить камеру на все части тела.

Даже после такого Алина не спохватилась. Поспешно скинула одежду и «самоидентифицировалась». Своими, так сказать, руками.

Вот это новость

- Успешно, - одобрил мужчина. – Можно удалять приложение. Мы с вами свяжемся.

Связались – спустя неделю. Алину набрал все тот же «безопасник» и попросил – зайдите в мессенджер, для вас новость.

Открыв его, женщина обомлела: там были ее обнаженные снимки. А еще сообщение: «Отправь на такой-то счет 600 000 рублей. Если перевода не будет, выложим фото в соцсети».

Тогда только ее и осенило: это мошенники. Отойдя от шока, кинулась в полицию, написала заявление. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Как выяснилось, Алина далеко не первая: номера, с которых ей звонили, числятся в базе телефонных мошенников. Вычислить их сложно, но можно. Но куда проще - не брать трубки, когда звонят с незнакомых номеров. Вдруг на том конце линии ждет «безопасник»?

ВОПРОС РЕБРОМ

Не зарекайтесь?

Оксана Анищенко, психолог-практик, специалист в области фобий, панических атак, психосоматических проявлений (Красноярск):

Как такое возможно, кем надо быть, а еще – учитель! Комментарии к истории понятны. Специалисты говорят – бесспорно, да, таким разводам подвержены чуть менее устойчивые психически люди. С чуть меньшим кругозором, «не семи пядей во лбу», и... и все-таки, не зарекайтесь!

- На такие уловки попасть могут все. Мошенники используют хорошо отработанные жесткие, агрессивные технологии, это практически гипноз. Фактически женщина оказалась в ситуации психологического насилия, над ней была произведена очень жесткая операция. Более того, скорее всего, она была введена в состояние транса. По телефону это сделать несложно.

Мошенники действовали очень технично. Сначала вошли в доверие – будто бы позаботились о ней, ее средствах. Кодовое выражение «служба безопасности»: они вроде как ничего не хотели, наоборот. Она доверилась им, а дальше было дело техники. Она автоматом была согласна на все. Когда по отношению к тебе осуществляется такое насилие, рационализировать происходящее невозможно. И сложно признаться, что ты сглупила, отдав такую сумму. Поэтому вслед за своим первым «да», ты соглашаешься, идешь дальше в этот контакт. Подтверждаешь свой выбор.

Обвинять женщину нельзя, потому что, повторюсь, в такую ситуацию может попасть каждый. Единственное, что можно сделать, быть осведомленным – вообще не вступать в диалоги с так называемой «службой безопасности». Как с цыганками, предлагающими погадать - не говорить им даже «да» или «нет», потому что сейчас есть программы распознавания по голосу. Просто «бежать».

Источник: krsk.kp.ru