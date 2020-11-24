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Загорелся бункер с опилками на ул. Ленина в Бердске

10:30 24.11.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электрооборудования.

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Возгорание опилок произошло в ночь на 24 ноября

В ночь на 24 ноября произошел пожар на промышленной площадке в Бердске.

Сообщение о возгорании по ул. Ленина, 89/6, поступило в пожарную часть в 1.54. Очевидцы сообщили, что валит дым от бункера с опилками.

По словам замначальника отдела надзорной деятельности по Бердску Руслана Безносенко, возгорание произошло внутри бункера. Пожарные прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 1 кв. метр.

Предположительными причинами возгорания могут быть: короткое замыкание электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Но так как возгорание произошло внутри, скорее всего, причина - короткое замыкание электрооборудования, объяснил «Курьер. Среда. Бердск» Руслан Безносенко.

В причинах пожара будет разбираться на месте пожарный дознаватель. Ему предстоит выяснить, какой организации принадлежит бункер.

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