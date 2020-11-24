Приговорили к 8-ми годам колонии по делу о хищении 62 млн рублей генерала МВД Петра Гришина

По версии следствия, сотрудники МВД обеспечили заключение госконтрактов по завышенной цене с подконтрольными Нарутову компаниями.

Генерала МВД Гришина приговорили к восьми годам колонии по делу о хищении 62 млн рублей

Его также оштрафовали на 1,5 млн рублей и лишили звания генерал-лейтенанта полиции.

Мещанский суд Москвы в понедельник приговорил к восьми годам колонии бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина за хищение 62 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом в отношении Гришина вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде 8 лет колонии", - сказала собеседница агентства.

Приговором суда Гришин признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия") и в трех эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Гришин также оштрафован на 1,5 млн рублей и лишен звания генерал-лейтенанта полиции. Еще одни фигуранты дела - Сергей Нарутов и Олег Мазур - приговорены к семи годам колонии общего режима со штрафом 1,3 млн рублей.

Гришину и Мазуру вынесено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственных службах в системах правоохранительных органов, связанных с организационно-распределительными и административно-хозяйственными полномочиями сроком на три года. Гражданский иск, заявленный в рамках дела, был удовлетворен. Солидарно с осужденных в пользу МВД России взыскано около 62 млн рублей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.

По версии следствия, сотрудники МВД обеспечили заключение госконтрактов по завышенной цене с подконтрольными Нарутову компаниями. Уголовное дело возбуждено по трем эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Гришин также обвиняется в хранении взрывпакета и незаконно купленных патронов для своего наградного пистолета (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

В свою очередь, в Следственном комитете уточнили, что в результате вышеуказанных преступных действий соучастники похитили у МВД России денежные средства в особо крупном размере в общей сумме более 74 млн рублей.