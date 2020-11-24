Умер от обезвоживания 6-месячный младенец. На многодетную мать завели уголовное дело

На Сахалине проведут проверку органов опеки из-за гибели младенца

Полиция на Сахалине проведет служебную проверку в отношении органов опеки после гибели младенца от обезвоживания, сообщили в УМВД по области.

Ранее сообщалось, что тело шестимесячного мальчика обнаружили в доме на Сахалине, ребенок умер, предварительно, от обезвоживания. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Мать ребенка задержана, из семьи изъяты еще двое детей - брат-близнец погибшего малыша и двухлетняя девочка с признаками дистрофии.

Следователи заявили, что завели еще одно уголовное дело о халатности в связи с фактами ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства и ОМВД по Долинскому городскому округу.



Следствие отмечает, что материально-бытовые условия семьи неудовлетворительны и непригодны для проживания детей, нет еды и одежды, мать злоупотребляет алкоголем, не уделяя детям должного внимания."По данному факту начальником УМВД России по Сахалинской области назначена служебная проверка, в рамках которой будет дана всесторонняя правовая оценка работе уполномоченного подразделения. В случае установления вины сотрудников судом они будут уволены из органов внутренних дел, а их руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении полиции.В УМВД отметили, что семья погибшего ребенка на учете не состояла, сообщений и жалоб на асоциальное поведение матери в адрес долинской полиции не поступало.