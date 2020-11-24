И пока светлые умы всего мира пытаются понять, как окончательно победить эту хворь, почему одни заболевают, а другие нет, мы думаем о том, как здесь и сейчас поправить пошатнувшееся здоровье. С чего начать?
Иммунитет
Сейчас вокруг COVID-19 много разговоров, мифов и неподтвержденных фактов. Оно и понятно, ведь вирус новый, и как он поведет себя в дальнейшем пока неясно. Но понятно одно: после болезни иммунитет человека находится на нуле. Многим приходится долго восстанавливаться, чтобы снова почувствовать себя полным сил и жизненной энергии.
Безусловно, есть люди, которые переболели в легкой форме и те, кому повезло меньше. Но, согласитесь, организму абсолютно все равно, насколько сильно он был поврежден, важен сам факт снижения иммунитета, наличие определенных характерных симптомов, которые долго не проходят, и как результат - пониженный иммунитет. С этим срочно нужно что-то делать.
Сейчас вокруг COVID-19 много разговоров, мифов и неподтвержденных фактов. Оно и понятно, ведь вирус новый, и как он поведет себя в дальнейшем пока неясно. Но понятно одно: после болезни иммунитет человека находится на нуле. Многим приходится долго восстанавливаться, чтобы снова почувствовать себя полным сил и жизненной энергии.
Безусловно, есть люди, которые переболели в легкой форме и те, кому повезло меньше. Но, согласитесь, организму абсолютно все равно, насколько сильно он был поврежден, важен сам факт снижения иммунитета, наличие определенных характерных симптомов, которые долго не проходят, и как результат - пониженный иммунитет. С этим срочно нужно что-то делать.
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Укрепляем здоровье
Первый совет: не думать, что все позади, и теперь вы будете вспоминать об этом, как о страшном сне. В течение ближайших месяцев не лишним будет сделать несколько контрольных КТ. Сейчас эта услуга весьма популярна, но пусть вас это не смущает, ведь лучше убедиться, что с вами все в норме, чем в какой-то неожиданный момент случайно узнать о последствиях, которые, возможно, могут быть необратимы.
Специалисты в один голос советуют всерьез заняться дыхательной гимнастикой, пройти физиотерапию, ингаляции и комплекс аэробных упражнений. Можно проходить курсы для профилактики несколько раз в год, не отвлекаясь от рабочих дел. Например, записаться на процедуры в поликлинику. Но лучше полностью устроить «перезагрузку» организму, купив путевку в санаторий. Сейчас у подавляющего большинства здравниц есть готовые путевки, направленные на реабилитацию после COVID-19.
Хороший эффект при реабилитации дает плавание. Кстати, это прекрасный повод начать ходить в бассейн, если в прошлом откладывали это «на потом».
Как бы банально это не звучало, специалисты советуют вести здоровый образ жизни для восстановления иммунитета: правильное питание не только гарантирует необходимое количество витаминов и минералов, так остро нуждающиеся пострадавшему организму, но и поправит здоровье в целом, улучшит самочувствие, даст новые силы. Для скорейшего выздоровления требуется не пренебрегать соблюдением масочно-перчаточного режима, ведь известны случаи повторного заражения.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com
Дальше будет COVID-20,COVID-21, COVID-999 масть прёт...