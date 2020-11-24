Укрепляем здоровье

Первый совет: не думать, что все позади, и теперь вы будете вспоминать об этом, как о страшном сне. В течение ближайших месяцев не лишним будет сделать несколько контрольных КТ. Сейчас эта услуга весьма популярна, но пусть вас это не смущает, ведь лучше убедиться, что с вами все в норме, чем в какой-то неожиданный момент случайно узнать о последствиях, которые, возможно, могут быть необратимы.



Специалисты в один голос советуют всерьез заняться дыхательной гимнастикой, пройти физиотерапию, ингаляции и комплекс аэробных упражнений. Можно проходить курсы для профилактики несколько раз в год, не отвлекаясь от рабочих дел. Например, записаться на процедуры в поликлинику. Но лучше полностью устроить «перезагрузку» организму, купив путевку в санаторий. Сейчас у подавляющего большинства здравниц есть готовые путевки, направленные на реабилитацию после COVID-19.