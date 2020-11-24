Почему нужно отказаться от смартфона с большим экраном, рассказал эксперт

Ведущие разработчики смартфонов больше не увеличивают размер экрана

Смартфон с большой диагональю не так хорош, как может показаться. Разработчики больше не увеличивают размер экрана на новых моделях, да и мода на так называемые "лопаты" прошла, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

"Смартфон с большим экраном не нужен по нескольким причинам. Во-первых, его неудобно, а иногда даже трудно держать в руке и "тапать" по экрану большим пальцем. Если часто пользоваться таким гаджетом могут появиться проблемы с мышцами на кисти руки", — объясняет эксперт.

Во- вторых, телефон с большим экраном часто неудобно класть в передний карман и приходится его засовывать в задний. И в этом случае есть вероятность случайно сесть на него и погнуть корпус, отмечает он.

Кроме того, в ночное время яркость экрана может создавать избыточный свет и вызывать резь в глазах. "Также яркий и большой экрана инстинктивно привлекает внимание прохожих и недоброжелателей в том числе", — добавляет Тимофеев.

Неслучайно ведущие разработчики смартфонов больше не увеличивают размер экрана. Оптимальным для использования является телефон в ширину 6-8см и в длину 10-15см, заключил эксперт.

Источник: 1prime.ru