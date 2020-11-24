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Авария: отключат воду в 12 домах Бердска 24 ноября. Список адресов

10:41 24.11.2020 Фото: pixabay
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В связи с аварией на сетях подстанции АО «РЭС".

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Воды не будет несколько часов

В связи с аварией на сетях подстанции АО «РЭС", будет произведено отключение горячей и холодной воды с 13:00ч. до 17:00 ч. 24.11.2020 года у потребителей от ЦТП-21Б(ул.Спортивная 1,5,ул.Карла Маркса 62,66,68,70,71,ул.Островского 101,101а,105,107,103,ПТУ № 56)

авария вода отключение
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