24.11.2020 г. в 01:54 (мест) в г. Бердск Новосибирской области пожар произошел в цехе по производству межкомнатных дверей и стеновых панелей на ул. Ленина - промплощадка бывшей компании «Мастер и К». Возгорание произошло в пылевом вентиляторе, расположенном в цехе. Огнем были повреждены опилки внутри вентилятора. В 02:31 (мест) пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
Загорелся пылевой вентилятор в производственном цехе экс-компании "Мастер и К" в Бердске
10:49 24.11.2020
На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
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