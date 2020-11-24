Загорелся пылевой вентилятор в производственном цехе экс-компании "Мастер и К" в Бердске

Пожар произошел ночью

24.11.2020 г. в 01:54 (мест) в г. Бердск Новосибирской области пожар произошел в цехе по производству межкомнатных дверей и стеновых панелей на ул. Ленина - промплощадка бывшей компании «Мастер и К». Возгорание произошло в пылевом вентиляторе, расположенном в цехе. Огнем были повреждены опилки внутри вентилятора. В 02:31 (мест) пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.