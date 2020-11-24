Налоговый казус. Когда ваше авто могут признать роскошью и как это оспорить

Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогих автомобилей или так называемый "налог на роскошь" заработал в 2014 году. Тогда за три миллиона рублей можно было действительно купить роскошный автомобиль премиального бренда, а машины среднего сегмента стоили намного дешевле. C ростом цен на автомобили под действие повышенного транспортного налога стали подпадать и массовые марки.

Рассчитывая стоимость налога, ФНС берет за основу не рыночную стоимость автомобиля, а информацию о средней стоимости соответствующей марки. Поэтому, даже если автомобиль с учетом скидки обошелся вам дешевле трех миллионов, налог придется платить по повышенному коэффициенту. Вместе с тем, если вашей машины в списке Минпромторга нет, и она куплена за меньшую сумму, не стоит соглашаться с завышенными налоговыми притязаниями. Для урегулирования этого вопроса имеет смысл обратиться в ФНС, уверены эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Минпромторг ежегодно обновляет перечень подпадающих под повышенные налоги машин. В начале ноября ряд СМИ сообщил о якобы некорректном расчете требуемых платежей из-за сбоя в системе ФНС: уведомления с повышенным налогом автовладельцы получали даже в том случае, если в договоре о покупке машины фигурировала стоимость ниже 3 миллионов рублей.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ НАЛОГ

Расчёт налога на роскошные автомобили ведется так: обычный транспортный налог умножают на коэффициент, который зависит от цены на машину и её возраста — в итоге получается сумма налога, который придется заплатить за так называемый роскошный автомобиль. При этом роскошной признаётся машина средней стоимостью от трех миллионов рублей.

"С этого момента начинаются детали, которые на самом деле многое путают, но в которых всё и заключается", — рассказывает заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. – "Дело в том, что в 2014 году три миллиона рублей были весьма внушительной суммой — машины среднего ценового сегмента в то время стоили весьма дешевле. Сейчас это уже цена не Maybach, а народного автомобиля, поэтому всё больше людей получают из налоговой инспекции требования об уплате повышенного транспортного налога".

В документах ФНС фигурирует термин "средняя стоимость". Эту величину налоговая служба берёт из списка Минпромторга. Министерство же исходит из требований закона, устанавливающего базовую цену именно 3 миллиона рублей как цену роскошного автомобиля и соотносит эту цифру, прежде всего, с рекомендованной ценой автопроизводителя. Если цена превышает три миллиона рублей, то машина автоматически попадает в список роскошных. Не включить такую машину в список Минпромторг не может, ведь это требование закона.

В результате возможна такая ситуация, когда машина куплена со скидками, в договоре купли-продажи цена — ниже трех миллионов рублей, а цена, рассчитанная Минпромторгом, — выше. Скорее всего, такой автовладелец получит требование ФНС уплатить налог на роскошь, и оспорить его будет весьма непросто.

"В любом случае, если вы получили требование об уплате транспортного налога с применением повышающего коэффициента, сначала проверьте, есть ли автомобиль именно в вашей комплектации в списке Минпромторга, а если есть, то борьбу с данными требованиями лучше вести с привлечением квалифицированных юристов, с осознанием неопределённости конечного исхода спора или не начинать вовсе, оплатив полученный счёт", — советует Миронов.

Даже если автомобиль по факту стоил меньше 3 млн рублей с учетом скидки, новый владелец будет платить налог на роскошь по повышенному коэффициенту. В ФНС используют следующую методику расчета: за основу берется не рыночная стоимость или цена сделки при продаже техники, а информация о средней стоимости соответствующей марки (модели, версии) автомобиля, продолжает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

"Важно понимать, что стоимость модели может отличаться из-за комплектации, поэтому в расчетах берут именно среднее значение", — говорит он.

КАК ОСПОРИТЬ НАЛОГ

Если владельцам автомобилей, не находящихся в списке Минпромторга и купленных менее чем за три миллиона рублей, приходит требование оплатить повышенный налог, соглашаться с этим не стоит, уверен Миронов.

Через личный кабинет налогоплательщика или в письме с уведомлением о вручении необходимо отправить в инспекцию возражение, указав, что машина не входит в список Минпромторга и приобреталась по цене ниже 3 миллиона рублей. В этом случае ФНС откажется от незаконных притязаний, полагает юрист.

При обращении в ФНС надо предоставить пакет документов на покупку автомобиля, попросить разобрать ваш случай и отменить взыскание, добавляет Сигал.

Один из примеров неправильного начисления налога — это когда налоговая ошибочно берет для расчета "среднюю стоимость" модели, при этом цена ее комплектаций может критично различаться в пределах 1- 2 миллионов рублей. "Сведения об автомобилях берутся из базы ГИБДД, где может быть не указано название комплектации, отсюда и возникает ошибка", — предполагает ведущий юрисконсульт КСК групп Ирина Михеева.

В этом случае автовладельцу необходимо предоставить в налоговую договор купли-продажи машины, и ФНС должна пересчитать налог.

АВТОМОБИЛЬ – НЕ РОСКОШЬ

"Еще небезызвестный герой романа Ильфа и Петрова утверждал, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения — и это во времена, когда нечасто удавалась увидеть машину на дороге. В наши дни автомобиль стал массовым и, казалось бы, доступным средством передвижения. Пока налог на роскошь затрагивал владельцев космически дорогих автомобилей, проблемы не существовало — ведь, если человек настолько богат, что может купить себе эксклюзивно дорогое авто, то, наверняка, он готов и к тому, чтобы платить за него повышенный налог", — рассуждает автомобильный эксперт Егор Васильев.

Однако рост цен на автомобили приводит к тому, что под действие повышенного транспортного налога начинают попадать и автомобили массового сегмента. "Государству следует все же учитывать такой рост цен на автомобили массовой категории и соответствующим образом повышать порог, с которого автомобиль начинает относится к категории роскоши", — резюмирует эксперт.

Источник: 1prime.ru