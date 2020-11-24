Раскупили все дорогие туры на Новый год жители России

Россияне раскупили все дорогие туры по стране на Новый год 1

Российские туристы раскупили все дорогие туры по стране на новогодние праздники. Об этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала радиостанции «Говорит Москва».

Как отметила Ломидзе, в этом году бронирование новогодних туров идет медленнее, чем в прошлом, поскольку люди боятся введения новых ограничений и того, что могут сами подхватить инфекцию. Однако при этом туроператоры наблюдают «парадоксальную картину».

«Дорогие объекты размещения практически во всех востребованных регионах активно бронируются — кроме Краснодарского края, Шерегеша и Хибин, это еще и Санкт-Петербург, Московская область, Алтай, Бурятия», — сказала она, добавив, что номера в дорогих отелях были раскуплены «в течение октября-ноября».

По мнению главы АТОР, этому способствовало сокращение зимних выездных направлений на фоне пандемии коронавируса. В то же время, отметила она, тенденция на путешествия по России прослеживалась на протяжении последних нескольких лет.

Ранее аналитики сервиса Tvil.ru назвали самые ажиотажные направления для отдыха россиян на новогодние каникулы. Самым востребованным направлением оказалась Красная Поляна.