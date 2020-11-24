«Дед Мороз в маске — это обезличивание»: как будут поздравлять детей во время пандемии?

Онлайн или вживую? Основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор в интервью радио Sputnik рассказала, кто и как будет поздравлять детей с наступающим Новым годом.
Деды Морозы попадают в категорию повышенного риска заболеваемости COVID-19 в силу возраста, но домой к детям они все равно будут приходить, поскольку родители не захотят лишать детей праздника, считает основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор.
"Люди естественно будут приглашать Деда Мороза. Не так широко, но все равно будут приходить к деткам. Это, скорее всего, будут встречи на улице. Если это дом, то, наверное, тот, где болезнь миновала и всех людей, и Деда Мороза. Никакую маску Деду Морозу не надо. Дед Мороз в маске – это полное обезличивание. Он должен быть здоровый, а детки могут быть в маске. Все будет оговариваться. Совсем лишать праздника своих детей никто не будет", – сказала Зинаида Моор в интервью радио Sputnik.
"Мы отказались от этого. Не может Дед Мороз проводить игры без реакции детей, без того, чтобы обнять, сказать что-то на ушко. Это чужеродно. Что-то где-то дедушки записывают, но онлайн не заменит настоящего общения", – отметила Зинаида Моор.
В этом году желания у детей будут немного другими, считает основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек.
"Если дети будут часто слушать разговоры про коронавирус, они будут желать Дедушке здоровья, чтобы в следующем году он точно пришел. Будут просить здоровья родным и близким", – сказала Зинаида Моор.
Источник: radiosputnik.ria.ru