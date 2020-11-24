24.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

«Дед Мороз в маске — это обезличивание»: как будут поздравлять детей во время пандемии?

14:00 24.11.2020 Фото: pixabay.com
0

В этом году желания у детей будут немного другими, считает основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек.

% name% title
Кого навестит Дед Мороз во время пандемии

Онлайн или вживую? Основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор в интервью радио Sputnik рассказала, кто и как будет поздравлять детей с наступающим Новым годом.
Деды Морозы попадают в категорию повышенного риска заболеваемости COVID-19 в силу возраста, но домой к детям они все равно будут приходить, поскольку родители не захотят лишать детей праздника, считает основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор.

"Люди естественно будут приглашать Деда Мороза. Не так широко, но все равно будут приходить к деткам. Это, скорее всего, будут встречи на улице. Если это дом, то, наверное, тот, где болезнь миновала и всех людей, и Деда Мороза. Никакую маску Деду Морозу не надо. Дед Мороз в маске – это полное обезличивание. Он должен быть здоровый, а детки могут быть в маске. Все будет оговариваться. Совсем лишать праздника своих детей никто не будет", – сказала Зинаида Моор в интервью радио Sputnik.

По ее словам, переходить на массовые поздравления детей онлайн Деды Морозы не будут.

"Мы отказались от этого. Не может Дед Мороз проводить игры без реакции детей, без того, чтобы обнять, сказать что-то на ушко. Это чужеродно. Что-то где-то дедушки записывают, но онлайн не заменит настоящего общения", – отметила Зинаида Моор.
В этом году желания у детей будут немного другими, считает основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек.

"Если дети будут часто слушать разговоры про коронавирус, они будут желать Дедушке здоровья, чтобы в следующем году он точно пришел. Будут просить здоровья родным и близким", – сказала Зинаида Моор.

Источник: radiosputnik.ria.ru

дед мороз коронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете заказывать Деда Мороза в этом году?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Заставляла детишек мыть полы и унитазы няня в детсаду
14:45 24-11-2020
Заставляла детишек мыть полы и унитазы няня в детсаду
БердскБЕТОН, РАСТВОР в Бердске
14:43 24-11-2020
БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
«Посмотрите, что наш мэр натворил»: транспортная реформа закончилась штурмом мэрии
14:30 24-11-2020
«Посмотрите, что наш мэр натворил»: транспортная реформа закончилась штурмом мэрии
Расформировать Пенсионный фонд предложено в России
14:20 24-11-2020
Расформировать Пенсионный фонд предложено в России
Точный женский гороскоп на 2021 год быка
14:20 24-11-2020
Точный женский гороскоп на 2021 год быка
Отпустить на пенсию за рождение 3-го ребенка попросили в России
14:15 24-11-2020
Отпустить на пенсию за рождение 3-го ребенка попросили в России
Вернут ли работающим пенсионерам индексацию пенсии в России
14:10 24-11-2020
Вернут ли работающим пенсионерам индексацию пенсии в России
«Дед Мороз в маске — это обезличивание»: как будут поздравлять детей во время пандемии?
14:00 24-11-2020
«Дед Мороз в маске — это обезличивание»: как будут поздравлять детей во время пандемии?
Бердск"Не живем, а мучаемся": По 15 ведер фекалий вытаскивает каждый месяц из затопленной квартиры жительница разрушающейся 2-этажки на «фергане» в Бердске Ирина Рябова
13:57 24-11-2020
Низкое давление при коронавирусе: Как повысить и что делать?
13:50 24-11-2020
Низкое давление при коронавирусе: Как повысить и что делать?