«Дед Мороз в маске — это обезличивание»: как будут поздравлять детей во время пандемии?

В этом году желания у детей будут немного другими, считает основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек.

Кого навестит Дед Мороз во время пандемии

Онлайн или вживую? Основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор в интервью радио Sputnik рассказала, кто и как будет поздравлять детей с наступающим Новым годом.

Деды Морозы попадают в категорию повышенного риска заболеваемости COVID-19 в силу возраста, но домой к детям они все равно будут приходить, поскольку родители не захотят лишать детей праздника, считает основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор.

"Люди естественно будут приглашать Деда Мороза. Не так широко, но все равно будут приходить к деткам. Это, скорее всего, будут встречи на улице. Если это дом, то, наверное, тот, где болезнь миновала и всех людей, и Деда Мороза. Никакую маску Деду Морозу не надо. Дед Мороз в маске – это полное обезличивание. Он должен быть здоровый, а детки могут быть в маске. Все будет оговариваться. Совсем лишать праздника своих детей никто не будет", – сказала Зинаида Моор в интервью радио Sputnik.



По ее словам, переходить на массовые поздравления детей онлайн Деды Морозы не будут.

"Мы отказались от этого. Не может Дед Мороз проводить игры без реакции детей, без того, чтобы обнять, сказать что-то на ушко. Это чужеродно. Что-то где-то дедушки записывают, но онлайн не заменит настоящего общения", – отметила Зинаида Моор.

В этом году желания у детей будут немного другими, считает основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек.

"Если дети будут часто слушать разговоры про коронавирус, они будут желать Дедушке здоровья, чтобы в следующем году он точно пришел. Будут просить здоровья родным и близким", – сказала Зинаида Моор.

Источник: radiosputnik.ria.ru