«Жизни надо радоваться»: как встречать Новый год из-за ковида, посоветовал Мясников

Александр Мясников высказался на актуальную для многих тему – как встречать Новый год в кругу родных и близких.

Шоумен "доктор Мясников" считает что сейчас не время для корпоративов

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам встречать Новый год в кругу родных и близких. Об этом он написал в Telegram.

«Мое личное мнение: конечно, [нужно] встречать [Новый год]! Народные, национальные и религиозные праздники — это то, что нас объединяет, это мы! Убери их — и любая нация рассыплется, расколется на кусочки!», — считает Мясников.

По его словам, праздники нужно справлять и «жизни надо радоваться». В противном случае, предупредил он, «поглотят недуги в 1000 раз страшнее», чем COVID-19. Мясников советует в новогодние праздники приглашать всех, кого «хочется видеть».

«Хотите провести Новый год вдвоем — хорошо, соберется большая семья и друзья еще — прекрасно!» — добавил врач. В то же время, по его словам, эпидемия коронавируса — «не время для корпоративов».

Мясников считает, что COVID-19 «не уйдет», и призвал учиться с ним жить.

В ноябре власти Москвы ввели ряд ограничений в связи с распространением коронавируса, которые будут действовать до 15 января. В частности, с 23:00 до 6:00 должны быть закрыты для посетителей рестораны, бары и ночные клубы. Кроме того, власти отказались от традиционных новогодних гуляний.

Источник: РБК