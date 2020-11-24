"Самый грозный симптом" коронавирусной инфекции назвал эксперт Роспотребнадзора

В период пандемии сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния в большинстве случаев может свидетельствовать о развитии коронавирусной инфекции.

Эксперт Роспотребнадзора назвала "самый грозный симптом" коронавирусной инфекции

По мнению замдиректора по клинико-аналитической работе Натальи Пшеничной, им является одышка.

Появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний является самым "грозным" проявлением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Самый грозный симптом - появление на фоне респираторных симптомов одышки", - сказала она, подчеркнув, что в таком случае следует немедленно обратиться к врачу.

Пшеничная пояснила, что в период пандемии сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния в большинстве случаев может свидетельствовать о развитии коронавирусной инфекции. Однако даже такая комбинация клинических признаков заболевания не является специфической и встречается при других заболеваниях.