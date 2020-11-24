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"Самый грозный симптом" коронавирусной инфекции назвал эксперт Роспотребнадзора

15:30 24.11.2020 Фото: pixabay.com
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В период пандемии сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния в большинстве случаев может свидетельствовать о развитии коронавирусной инфекции.

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Эксперт Роспотребнадзора назвала "самый грозный симптом" коронавирусной инфекции

По мнению замдиректора по клинико-аналитической работе Натальи Пшеничной, им является одышка.

Появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний является самым "грозным" проявлением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Самый грозный симптом - появление на фоне респираторных симптомов одышки", - сказала она, подчеркнув, что в таком случае следует немедленно обратиться к врачу.

Пшеничная пояснила, что в период пандемии сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния в большинстве случаев может свидетельствовать о развитии коронавирусной инфекции. Однако даже такая комбинация клинических признаков заболевания не является специфической и встречается при других заболеваниях.

COVID-19 коронавирус одышка пандемия
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