Талантливых студентов и ученых на премию имени В.И. Вернадского срочно ищут в Бердске

Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского

Национальная экологическая премия учреждена Фондом в 2003 году, а с 2013 года стала носить имя В.И. Вернадского в честь 150-летнего юбилея ученого. За годы реализации конкурса лауреатами премии становились ведущие лидеры-экологи нашей страны и яркие проекты, направленные на достижение устойчивого экологически ориентированного развития нашей страны.

Цель Конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» – выявление и популяризация реализованных проектов в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, энерго – и ресурсосбережения, развития новых технологий в промышленности и энергетике, внедрения наилучших доступных технологий, формирования экологической культуры и развития экологического образования в интересах устойчивого развития на основе идей академика В.И. Вернадского.

Конкурс – это не только награждение за заслуги и выбор лучших в своем деле, но и один из основных элементов, необходимых для совершенствования технологий и формирования экологической культуры. Именно многоаспектный и в тоже время системный подход позволяет улучшит экологическую остановку в ближайшие годы.

Конкурс проводится ежегодно в один тур по следующим номинациям:

- Наука для экологии;

- Инновационные экоэффективные технологии в промышленности и энергетике;

- Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция;

- Экологическое образование в интересах устойчивого развития;

- Экология города;

- Экология воды;

- Окружающая среда в зеркале масс-медиа;

- Социально-экологические инициативы;

- Детско-юношеская национальная экологическая премия.

В 2020 году вводится новая номинация:

- Стартап: вузы как центры создания инноваций для промышленности.

Основная цель новой номинации:

- выявление и поощрение талантливых студентов и молодых ученых – научный кадровый резерв страны, разрабатывающих и внедряющих природоохранные и энергоэффективные технологии в производство;

- популяризация новых реализованных разработок для промышленной экологии.

Заявки на участие принимаются до 1 декабря 2020 года (включительно), информация представлена на сайте: http/vtrnadsky.ru

Подведение итогов конкурса состоится в декабре 2020 года.

За более подробной информацией можно обратиться в оргкомитет конкурса по e-mail: ecopremia@yandex.ru или по тел.+7 (495) 953-72-77, координатор Хмара Елена Павловна.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Источник: berdsk.nso.ru