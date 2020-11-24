Выплата на детей 2020: Пособия при рождении детей и на ребенка до 3-х лет изменятся

Родителям разрешат не собирать справки на пособия

Родителям разрешат не собирать справки для получения пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении. Такой законопроект разработало Минэкономразвития (документ есть в распоряжении «Известий»). Как считают в министерстве, проверку информации, подтверждающей право родителей на выплату, должны делать местные органы власти. Законопроект готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы. Эксперты считают, что он будет положительно воспринят населением.

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В России упрощается процедура получения «детских» выплат. По информации «Известий», поправки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» разработаны Минэком. Документом предлагается, чтобы при обращении за денежной выплатой граждане предоставляли информацию, а власти сами ее проверяли.



«При обращении за назначением ежемесячного пособия по уходу за ребенком и обращении за назначением единовременного пособия ‎при рождении ребенка заявителями предоставляется информация о совместном проживании ребенка и родителей, а органами, осуществляющими назначение и выплату указанных пособий, производится проверка достоверности указанной в запросе информации о лицах, проживающих совместно с ребенком, и о степени их родства посредством запроса сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия в МВД РФ, а также в органах записи актов гражданского состояния в части проверки сведений о родстве указанных лиц», — говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке к нему Минэкономразвития объясняет, что своей инициативой продолжает курс по проведению административной реформы, связанной с оптимизацией работы органов власти. Как напоминают в ведомстве, еще в 2017 году в законодательство были внесены изменения об отказе от истребования с граждан справок о составе семьи при оказании им госуслуг федеральными органами власти. Минэк решил «развить это решение». Для этих целей ведомство создало рабочую группу совместно с 12 регионами и МВД, которая приняла решение о необходимости подготовки документа.

— Реализация проекта федерального закона позволит гражданам избежать обращения граждан за получением справок о составе семьи и выписок из домовых книг, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минэка.

Сейчас, согласно законодательству, при получении единовременного пособия граждане должны предоставить паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справку с места работы либо учебы, что деньги ранее не были выплачены, а также реквизиты счета, куда они будут перечислены. При получении пособия по уходу количество документов зависит от возраста. Больше всего их необходимо предоставить по уходу за ребенком до 18 лет. Это справка о доходах 2-НДФЛ за три месяца — от одного родителя или двух, если трудоустроены оба, копии свидетельств о рождении детей и паспорта для тех, кто старше 14 лет, копии паспортов родителей, справка о составе семьи, банковские реквизиты.

Законопроект Минэкономразвития готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы.

— Такой законопроект давно нужно было принять. Все-таки бремя собирания документов и доказательство того, что ребенок есть, должно нести государство, а не граждане, иначе весь смысл пособий теряется. Это уже не помощь, а какое-то обременение, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Аналогичного мнения придерживается зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов.

— Конечно, такую инициативу можно поддержать. Чем легче людям, тем лучше. Если такие механизмы проверки есть, конечно, логично их использовать, — пояснил «Известиям» парламентарий.



С этим согласен и зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

— Естественно, мы будем поддерживать любые меры, направленные на то, чтобы нашим гражданам как можно меньше приходилось собирать ненужных справок, особенно в условиях пандемии. Ведь вся информация уже содержится в базах данных, госсистемах, и никакой надобности ходить и брать подтверждающие документы нет. Как сказал однажды Дмитрий Медведев, не надо делать из людей курьеров, — отметил в разговоре с «Известиями» депутат.

В «Единой России» обещали изучить законопроект, как только он будет внесен в Госдуму.



Достаточно одного факта

Это не первая инициатива правительства, касающаяся упрощения получения гражданами соцвыплат. Еще в июне, в разгар пандемии COVID-19, председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Тогда речь шла в том числе о данных Фонда соцстрахования, ПФР, Росреестра и ФНС. Как отмечал глава кабмина, сделать получение социальной помощи простым и доступным — задача, которую правительству поставил Владимир Путин.

Многодетная мать Ольга Руденко заявила «Известиям», что пока не чувствует на себе каких-либо послаблений со сбором документов, необходимых для получения пособий в условиях COVID-19.

— У меня одной дочке 18 лет, она инвалид, и мы уже два месяца не получаем выплаты. А другой ребенок у меня тоже инвалид, и пока я не знаю, будут ли проблемы с получением денег для нее. Пока никаких упрощений я не увидела, у меня ничего не изменилось, я всюду хожу и собираю документы, — пояснила она.

Председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Алена Чеснокова заявила «Известиям», что законопроект очень нужен.

— Сегодня пособия семьям выплачиваются по-разному. Какие-то автоматически продлеваются, а какие-то, где требуется обновление документов, нет. Поэтому хорошо, если появится упрощение, предлагаемое законопроектом. Чтобы люди не стояли в очередях и не собирали эти справки. Зачастую папы работают не в том городе, где получают льготы, поэтому документы идут очень долго. В связи с этим период назначения пособий может сместиться, — сообщила она «Известиям».

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев также считает, что для выплаты пособий должно быть достаточно одного факта: рождения ребенка. По его мнению, безусловно, любая дебюрократизация будет поддержана обществом, так как для многих людей, особенно имеющих новорожденных, прохождение всех этих процедур очень обременительно.

Источник: Известия