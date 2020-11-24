День российского военного миротворца отмечается 25 ноября 2020 года: История важной даты и замечательные поздравления

25 ноября – важный профессиональный праздник, так как его отмечают люди, призванные достойно представлять Россию, как гарант мира в любой точке планеты.

Вклад военных миротворцев России в предотвращение военных конфликтов в разных регионах мира очень высок

25 ноября 2020 года - День российского военного миротворца.

Ежегодно 25 ноября, пока неофициально, в Вооружённых силах Российской Федерации отмечается профессиональный праздник – День российского военного миротворца.

В качестве даты празднования 25 ноября выбрано в честь того, что в этот день в 1973 году на официальном уровне в составе миротворческой операции на Ближнем Востоке приняла участие группа советских военнослужащих.

Сами миротворческие силы ООН – вооруженные контингенты стран-членов ООН, которые формируются и направляются в конфликтные регионы в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путём совместных действий. Они, известные иначе, как «голубые каски», были созданы как один из инструментов по поддержанию мира, предотвращению конфликтов и обеспечению мирной инициативы.

Привлечение к операциям по поддержанию мира в отдельных регионах военных миротворцев происходит в случае неудовлетворительных результатов от экономических и политических мер, предпринятых предварительно. Методы использования «голубых касок» могут быть различными: от наблюдения и патрулирования до военной демонстрации и блокады.

Характер проводимых миротворцами ООН операций изменялся и усложнялся с течением времени. От банального, но по сей день эффективного, контроля за линией разграничения противоборствующих сторон, до обеспечения правопорядка на взятых под контроль территориях и предотвращения гуманитарных катастроф. Это потребовало ввести в состав контингента «голубых касок» помимо военных ещё и представителей полиции и гражданских специалистов. Связано это было как с фактором постепенного приобретения и накапливания опыта миротворческими силами, так и с тем, что характер самих конфликтов второй половины 20 столетия становился всё более сложным.

Стараясь подчеркнуть важность миссии, возложенной на плечи миротворцев, Генеральная Ассамблея ООН в 2002 году учредила Международный день миротворца ООН, отмечаемый ежегодно 29 мая. Эта памятная дата по замыслу инициаторов её учреждения призывает чтить память погибших миротворцев, а также отдавать должное нелёгкому труду тех, кто когда-либо служил или продолжает нести службу в рядах миротворческих сил ООН.

Стоит отметить, что за первые сорок лет своего существования ООН провела порядка 13 миротворческих операций с привлечением сил «голубых касок». В 1973 году участие в подобной операции приняли и представители СССР, когда группа советских офицеров прибыла на Ближний Восток в качестве военных наблюдателей. После распада СССР Россия, будучи основной правопреемницей исчезнувшего государства, продолжила участие в работе ООН, в том числе в части, касающейся деятельности военного миротворческого контингента. Отдельной стороной деятельности российских военных миротворцев стало и участие в обеспечении мира на территории СНГ, а также в рамках ОДКБ.

В 1995 году деятельность российских миротворческих сил получила законодательную основу, благодаря Указу Президента РФ, регламентирующему порядок участия России в миротворческих миссиях.

Российские военные миротворческие силы принимали участие в обеспечении мира в таких странах и регионах, как Босния и Герцеговина, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Судан, Сьерра-Леоне, ЦАР, Чад, Либерия, Косово, Таджикистан, Ангола. Если же учесть и деятельность военных наблюдателей, не имеющих права по своему статусу носить оружие, но защищённых дипломатическими правами, то география участия российских военных миротворцев будет гораздо шире.

Особый статус военных миротворцев обязывает их ко многому, ибо ответственность за их действия очень высока. В связи с этим подготовкой российских военных миротворцев занимается специально выделенная для этой цели 15-я отдельная гвардейская мотострелковая миротворческая бригада Центрального военного округа. Решение Президента РФ определяет количество и состав выделяемый бригадой для участия в миротворческих операциях.

Вклад военных миротворцев России в предотвращение военных конфликтов, сдерживание агрессивных действий противоборствующих сторон в разных регионах мира очень высок.

25 ноября – важный профессиональный праздник, так как его отмечают люди, призванные достойно представлять Россию, как гарант мира в любой точке планеты.

Поздравления в профессиональный праздник

Сегодня прославляем миротворца службу,

Добра, здоровья, счастья желаем ему дружно,

Чтоб конфликтов на работе мало случалось,

Чтоб удача мимо них не промчалась!

Чтоб везение всегда было рядом,



Чтоб родной человек согревал взглядом,Чтоб семья всегда дома ждала,Чтоб жизнь на сказку похожа была!

2

Дорогой миротворец! Тебе посвящаем эти строки,

Чтоб на службе не затягивались сроки,

Чтобы вовремя домой ты приходил,

И мирное решение, чтоб всегда находил!



Желаем мирных тебе переговоров,Желаем дружеских бесед и тёплых разговоров,Пусть враг тебя боится и не сможет сломать,И чтоб тебе никогда не пришлось воевать!

3

Миротворцу мы сегодня пожелаем,

Всех благ земных, которые знаем,

Достатка, здоровья, богатства, сил и любви,



И чтоб мирно проходили трудовые дни!Пусть на службе вас ничто не напрягает,Пусть конфликтных ситуаций у вас не бывает,И пусть наша страна не познает войны,Для этого вы, миротворцы нужны!

4

Мирным путём вы решите проблему,

И решите так, что больше проблемы нет,



Разрешите на пути своем любую вы дилемму,Чтоб спасти наш белый сет!Чтобы наши дети спокойно спали,Чтоб над нами пули вражеские не летали,Чтоб у всех людей было светлое «завтра»,Чтоб войны не слышали мы даже запах!

5

Миротворец! Мира тебе в дом!



Страна гордится твоей службой, твоим трудом,От российского народа поздравления принимай,На тебе держится мир, так и знай!Нам без твоих переговоров не обойтись,У тебя в руках находится наша жизнь,Мы тебе безумно благодарны, низкий тебе поклон,Наша бы воля, вознесли б тебя на трон!

6

Бережно хранишь мир ты на земле,

Сегодня поздравления дарим мы тебе,

Храни нашу страну от войны,

Миротворцы России очень нужны!

Мы тебе желаем всех врагов на свете победить,

Мы не устанем тебя за службу благодарить,

Храни тебя Бог, чтоб ты не болел,

И чтобы добился всего, что хотел!

7

Твоё слово на службе – закон,

В миротворцы не берут трусов и слабаков,

Ты решаешь глобальные проблемы страны,

В споре у тебя все стороны равны!

Ты конфликт в два счёта решаешь,

Страха перед врагом не ведаешь, не знаешь,

Горячие споры на службе ты не ведешь,



И если надо, первый в бой пойдёшь!

8

На службе ты эмоции свои отключаешь,

Спор надо разрешить, ты это точно знаешь,

Быстрых решений ты не принимаешь,

Но и конфликтов глобальных ты не допускаешь!

Ты – миротворец, дипломат, ты – страны герой,

Вся Россия находится у тебя за спиной,



Ты не дашь страну в обиду, не предашь,И достойный отпор врагу смело дашь!

9

Вы Родине своей железно верны,

Вы не допустите в родной стране войны,

Вас никогда не покидает дух боевой,

Миротворец, с праздником! Вы наш герой!

Вам сегодня овации, подарки, букеты,



Вы самый храбрый человек на свете,Вам здоровья, добра, терпения, любви,Чтоб были мирными наши ночи и дни!

10

Между двух огней часто вы метаетесь,

Разрешить конфликт усердно вы пытаетесь,

Решение зависит только от вас,

В этот миг и в этот час!



Вы нам дарите мирное небо над головой,Так у пусть и у вас на душе будет покой,Пусть будет мир во всем мире всегда,Пусть к нам никогда не нагрянет война!

11

Миротворцу любой конфликт под силу,

Дарят они мир всему миру,

Голубое небо нам дарят и рассветы,



Миротворцы самые храбрые на свете!Не боятся принимать важные решения,В их твёрдом слове не может быть сомнения,Мы сегодня поздравляем с твоим днём тебя, наш друг,Пусть будет мир и покой вокруг!

12

Труды миротворцев российский народ уважает,

Благодаря вашей службе Россия войны не знает,



Так пусть же мирно твои споры разрешаются,Пусть ссоры и конфликты на службе не обостряются!Ведь ты умеете сгладить углы,Чтоб не допустить ужаса войны,Нам всем нужен мир над головой,Миротворец! Россия гордится тобой!

Источник: calend.ru