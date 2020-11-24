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Отпустить на пенсию за рождение 3-го ребенка попросили в России

14:15 24.11.2020 Фото: pixabay.com
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Если россиянка достигнет возраста пенсии по старости, то она должна получать обе выплаты.

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Женщин предложили отпускать на пенсию после рождения третьего ребёнка

Россиянкам предложили платить пенсию после рождения третьего ребёнка. Как отметил в беседе с NEWS.ru автор инициативы, координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков, такая мера позволит улучшить демографию в стране.

Для демографии было бы правильно, если бы это было так. Пенсия носит достаточно условный характер. Если бы женщина начинала её получать после рождения третьего ребёнка, это была бы серьёзная помощь. Женщина заработала эту пенсию — она сделала свой вклад в демографию. Размер пенсии может составлять от 15 тысяч рублей. Суть в том, чтобы платить эти деньги женщинам за выполнение задачи чрезвычайной важности — у нас критическая ситуация с демографией, — пояснил общественник.

Он добавил, что важно не лишать женщину возможности работать в случае назначения такой пенсии. Причём после рождения каждого последующего ребёнка должен применяться повышающий коэффициент. Если россиянка достигнет возраста пенсии по старости, то она должна получать обе выплаты, уверен Чесноков.

Источник: news.ru

пенсия третий ребенок
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