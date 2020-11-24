Зараженных коронавирусом +175 за сутки на 24 ноября в Новосибирской области

В отделениях реанимации находятся 205 человек. На ИВЛ – 60 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 205 человек. На ИВЛ – 60 пациентов.

По данным оперативного штаба на утро 24 ноября в регионе выявлено 21 606 случаев COVID-19 (+175 за сутки), в том числе у 1 385 детей. 17 447 пациентов выписаны с выздоровлением (+118 за сутки).

Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 68 лет и 91 год, две женщины в возрасте 60 лет, а также женщины в возрасте 59 лет и 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 704 человека.

В отделениях реанимации находятся 205 человек. На ИВЛ – 60 пациентов.

Госпитализированы 45 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 426.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 655 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 892 782 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 718 жителей региона, 65 231 человек снят с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 015 обращений, госпитализированы 16 человек.