24.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Свадьба

Беременная Кети Топурия тайно вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова

19:50 24.11.2020 Фото: instagram.com/p/CH7_TFbjVG-/?utm_source=ig_embed
0

Наряд подчеркнул большой живот певицы. Кети вот-вот должна стать мамой во второй раз.

% name% title
Об отношениях бизнесмена Льва Деньгова и популярной певицы Кети Топурии впервые заговорили осенью прошлого года

Оказалось, что 34-летняя Кети Топурия стала супругой 36-летнего Льва Деньгова еще пару дней назад. Певица тщательно скрывала новый социальный статус, но все-таки решилась выложить снимки со свадьбы.

Об отношениях бизнесмена Льва Деньгова и популярной певицы Кети Топурии впервые заговорили осенью прошлого года. Певица неосторожно опубликовала снимок с избранником, предварительно скрыв его лицо. Однако журналистам все же удалось выяснить его личность. Певица говорила, что знает о прошлом своего избранника, который уже был женат. Ее этот ничуть не смутило. Топурия похвасталась, что Лев дарит ей много заботы и любви – она счастлива с ним. Неудивительно, что пара решила сыграть свадьбу. Тем более, что певица забеременела от Деньгова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Артистка поделилась снимками с важного события в своем личном аккаунте. Известно, что пара поженилась еще 20 ноября. Торжественная церемония прошла скромно, на нее были приглашены только близкие родственники и друзья. Сама невеста выбрала экстравагантное белое платье с открытыми плечами и экстремальным декольте. При этом наряд подчеркнул большой живот певицы. Кети вот-вот должна стать мамой во второй раз. Жених же облачился в классический бархатный смокинг темно-синего оттенка.

Поклонники новость о свадьбе артистки приняли тепло. Они принялись поздравлять артистку и желать ей счастья. Не остались в стороне и именитые друзья Топурии.

«Поздравляю, ребята! Счастья вам!», «Ура! Совет да любовь!», «Поздравляю! Любите друг друга вечно и будьте счастливы!», «Шикарная пара, счастья вам», — стали писать фолловеры в комментариях.

Некоторые поклонники предполагали, что пара сыграет свадьбу уже после того, как на свет появится их малыш. Однако сами влюбленные, похоже, решили провести церемонию пораньше, а не откладывать ее в долгий ящик.

Источник: kleo.ru

артистка беременность отношения с бизнесменом платье свадьба Кети Топурия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам нравится творчество Кети?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Очень усложняется сдача экзамен на водительские права: за что будут "валить" с 1 января 2021 года
21:43 24-11-2020
Очень усложняется сдача экзамен на водительские права: за что будут
Повышенная индексацяи пенсии: Какие изменения ждут пенсионеров с 1 января 2021 года
21:39 24-11-2020
Повышенная индексацяи пенсии: Какие изменения ждут пенсионеров с 1 января 2021 года
Мертвым нашли актера Владимира Фирсова в собственной квартире
21:21 24-11-2020
Мертвым нашли актера Владимира Фирсова в собственной квартире
День российского военного миротворца отмечается 25 ноября 2020 года: История важной даты и замечательные поздравления
21:20 24-11-2020
День российского военного миротворца отмечается 25 ноября 2020 года: История важной даты и замечательные поздравления
Сдался захвативший в заложники 6 детей с ножом мужчина. Что с детьми?
20:56 24-11-2020
Сдался захвативший в заложники 6 детей с ножом мужчина. Что с детьми?
Кому Гарик Харламов подарил дом за 100 млн руб?
20:50 24-11-2020
Кому Гарик Харламов подарил дом за 100 млн руб?
Изменила систему оплаты бесплатной медицины по ОМС Госдума
20:44 24-11-2020
Изменила систему оплаты бесплатной медицины по ОМС Госдума
Что есть русским вместо бургеров и не быть похожими на американцев, посоветовали в Госдуме
20:36 24-11-2020
Что есть русским вместо бургеров и не быть похожими на американцев, посоветовали в Госдуме
Черная пятница: Как не нарваться на обман и купить что-то действительно по скидке
20:20 24-11-2020
Черная пятница: Как не нарваться на обман и купить что-то действительно по скидке
Из 540 млн рублей достанутся деньги Новосибирской области: на них построят ледовую арену
20:17 24-11-2020
Из 540 млн рублей достанутся деньги Новосибирской области: на них построят ледовую арену