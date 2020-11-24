Беременная Кети Топурия тайно вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова

Об отношениях бизнесмена Льва Деньгова и популярной певицы Кети Топурии впервые заговорили осенью прошлого года

Оказалось, что 34-летняя Кети Топурия стала супругой 36-летнего Льва Деньгова еще пару дней назад. Певица тщательно скрывала новый социальный статус, но все-таки решилась выложить снимки со свадьбы.

Об отношениях бизнесмена Льва Деньгова и популярной певицы Кети Топурии впервые заговорили осенью прошлого года. Певица неосторожно опубликовала снимок с избранником, предварительно скрыв его лицо. Однако журналистам все же удалось выяснить его личность. Певица говорила, что знает о прошлом своего избранника, который уже был женат. Ее этот ничуть не смутило. Топурия похвасталась, что Лев дарит ей много заботы и любви – она счастлива с ним. Неудивительно, что пара решила сыграть свадьбу. Тем более, что певица забеременела от Деньгова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Артистка поделилась снимками с важного события в своем личном аккаунте. Известно, что пара поженилась еще 20 ноября. Торжественная церемония прошла скромно, на нее были приглашены только близкие родственники и друзья. Сама невеста выбрала экстравагантное белое платье с открытыми плечами и экстремальным декольте. При этом наряд подчеркнул большой живот певицы. Кети вот-вот должна стать мамой во второй раз. Жених же облачился в классический бархатный смокинг темно-синего оттенка.

Поклонники новость о свадьбе артистки приняли тепло. Они принялись поздравлять артистку и желать ей счастья. Не остались в стороне и именитые друзья Топурии.

«Поздравляю, ребята! Счастья вам!», «Ура! Совет да любовь!», «Поздравляю! Любите друг друга вечно и будьте счастливы!», «Шикарная пара, счастья вам», — стали писать фолловеры в комментариях.

Некоторые поклонники предполагали, что пара сыграет свадьбу уже после того, как на свет появится их малыш. Однако сами влюбленные, похоже, решили провести церемонию пораньше, а не откладывать ее в долгий ящик.

Источник: kleo.ru