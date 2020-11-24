«Посмотрите, что наш мэр натворил»: транспортная реформа закончилась штурмом мэрии

Чёрный понедельник для местных властей прошёл. Но договориться пока не получилось.

Штурм мэрии Новокузнецка из-за транспортного коллапса - день второй: онлайн-репортаж

Напомним, вчера возмущённые пассажиры, активисты и маршрутчики пришли в мэрию Новокузнецк с требованием вернуть старые маршруты.

С 18 ноября стартовала транспортная реформа, и с тех пор люди не могут нормально уехать на работу или в вуз, школу. Не хватает автобусов и водителей, валидаторы не работают.

Что требуют люди и маршрутчики: вернуть самые необходимые рейсы, такие как 5, 35, 35А. Частные перевозчики готовы отозвать все иски из суда и год обеспечивать транспортом город. За это время власти смогут поэтапно внедрять новые рейсы. Но юрист администрации утверждает, что это сделать невозможно — так как старые маршруты уже ликвидированы.

Вчера, под напором общественности, власти приняли предложения и пообещали их проанализировать.

И сегодня, 24 ноября, общественники и мэрия в 13:00 вновь должны сесть за стол переговоров.

Журналист ВашГород.ру работает на месте. Для вашего удобства мы организуем прямую трансляцию в нашем инстаграме. Здесь мы будем вести текстовую онлайн-трансляцию, добавляя фото и видео с места событий.

13:00

В здание мэрии начали запускать людей, у всех просят предъявить паспорт. Вошедших проверяют металлодетектором.

Если нет паспорта с собой, просят назвать ФИО и дату рождения, записывают. Также просят надеть маски, если нет, выдают. Производят обработку рук антисептиком.

13:05

В зале около 100 человек. На входе в зал дежурит полиция.

13:07

Олеся Теленина (представитель «Лига перевозчиков») сообщает нам, что вчера ей позвонил Евгений Бедарев (первый заместитель мэра) и сообщил о переносе данного мероприятия в администрацию Куйбышевского района, поскольку большой зал (где сейчас находятся люди) занят. Но после обсуждения было принято решение ничего не переносить, поскольку желающих прийти просто бы не успели проинформировать.

13:10

Народ продолжает подходить. Пока мы насчитали около 130 человек.

13:15

Люди в зале говорят, что на мероприятие «пригнали» бюджетников, якобы чтобы они отстаивали транспортную реформу.

13:20

На встречу вновь пришёл Евгений Бедарев. Он будет отвечать на вопросы жителей.

Бедарев: нового я ничего не скажу. В рамках правовой базы основания для продления сотрудничества с частными перевозчиками нет. Нужно искать другой формат работы. Продлить договоры с частниками мы не можем.

Бедарев: мы готовы открывать новые маршруты. По регулируемым или нерегулируемым тарифам — это уже другой вопрос.

Народ: читайте официально ваш ответ со ссылками на все законы.

Народ: всё было хорошо, зачем всё поменяли? Где мэр? Где Новохацкий?

Бедарев: Я не могу отвечать за Новохацкого.

13:25

Люди просят вести протокол.

Павел Камбалин (руководитель аппарата): мы ведём протокольную съёмку, по результатам будет составлен протокол.

Юрист администрации читает вынесенное решение по вчерашнему предложению от частников. Если опустить все бюрократические моменты, частникам отказывают в требовании продлить с ними договор, тк их маршруты уже исключены из реестра. Продлить договор можно только маршрутами, которые есть в реестре.

В ответ народ кричит и возмущается, матерится.

Олеся Теленина: администрация говорит о нежелании приводить всё в соответствие и прекращать беспорядок и продолжает из принципа издеваться над людьми. Для того, чтобы вернуть старые маршруты, а мы к этому готовы, нужно внести изменения в 2 муниц. акта: в документ планирования и в реестр маршрутов. Это допускает закон. Зачастую администрация юридически так поступает, такая практика ими отработана. Но у них нет желания нас слышать.

13:30

Юрист администрации, обращаясь в зал: Ваш представитель предлагает под камеры нарушить действующее законодательство администрации. Мы на это не пойдём.

Активист Денис Щедрин: «Питеравто» не предоставил в срок транспортные средства. На каком основании они получили транспортные карты? Это противоречит условиям.

Народ кричит: объясните!

Юрист администрации к залу Баскакова Ирина: МОЛЧАТЬ!

Народ скандирует: В ОТСТАВКУ!

Вмешивается Павел Камбалин: в таким формате мы работать не сможем. Давайте работать в формате: вопрос ответ.

Народ кричит: убирайте своего юриста из зала, она не уважает народ!

13:45

Олеся Теленина: мы выражаем недоверие этому муниципальному служащему (говорит о юристу администрации). Она допустила нарушение кодекса этики муниц служащего!

Павел Камбалин: мы рассмотрим случай и накажем сотрудника (о Ирине Баскаковой)

Ирина Баскакова (юрист администрации): приношу свои извинения. Я повела себя некорректно. Продолжаем дальше.

13:50

Ирина Баскакова: все недочёты фиксируются, они исправляются

13:52

Бедарев: мы начинаем всегда ломать копья, после того, как что-то случилось. Давайте соблюдать человеческую этику. Какое право вы имеете мне тыкать (обращается к мужчине в зале). Поэтому давайте друг друга уважать!

Денис Щедрин активист: мы требуем явиться сюда губернатора и мэра, с вами разговаривать мы не будем!

Люди по очереди высказываются в микрофон.

Ещё один активист из зала: берите бумагу и пишите расписку, что вы отвечаете за всех детей и стариков, которые мёрзнут на улице и не могут уехать.

Женщина из зала: Письмо губернатору: в марте 2018 года вы, Сергей Евгеньевич, встали перед нами на колени, мы вас приняли. Теперь на коленях стоят все новокузнечане. Мы просим принять меры и кадровые решения.

Мужчина из зала, инвалид, бывший участник войны: я должен ездить по льготам и пришёл сюда по этому вопросу, а вы орёте и даёте мне послушать по существу. Давайте прекратим орать!

Источник: vashgorod.ru