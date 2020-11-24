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Недвижимость / Общество

Кому Гарик Харламов подарил дом за 100 млн руб?

20:50 24.11.2020 Фото: kleo.ru
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Это был личный особняк юмориста, который он купил еще в 2014 году на собственные средства и до брака, что не раз подтверждала и сама Кристина. Поэтому решение Харламова приятно всех удивило.

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Располагается дом в закрытом элитном поселке недалеко от Рублевки

Летом 2020 года Гарик Харламов и Кристина Асмус огорошили поклонников известием о расставании. Многие подумали, что это очередной хайп, как в случае Джигана и Самойловой, но пара и правда развелась. Экс-возлюбленные проявили благородство по отношению друг к другу и смогли разойтись без скандалов. Даже дележа совместного имущества не было.

Поклонники гадали, кому же достанется новый 4-этажный особняк, в который супруги переехали совсем недавно. Располагается дом в закрытом элитном поселке недалеко от Рублевки. От своего коттеджа Гарик мог быстро добраться до работы, в зал «Барвиха Luxury Village». Недалеко было возить и дочку Настю в школу «Президент».

Харламов изначально подчеркнул, что развод будет проходить строго по закону. Возможно, судебные тяжбы растянуться, но завершатся мирно. Так в конечно итоге и произошло.

А вот дом Гарик решил благородно подарить своей единственной дочери. Это был личный особняк юмориста, который он купил еще в 2014 году на собственные средства и до брака, что не раз подтверждала и сама Кристина. Поэтому решение Харламова приятно всех удивило.

Растрогалась и Лера Кудрявцева. В программе «Звезды сошлись» она не поскупилась на лестные слова: «Гарик, я тебя люблю. Большой респект! Молодец! В последнее время редко можно увидеть такие мужские поступки и этому теперь удивляешься».

Получается, что Кристина с дочерью останутся жить в огромном загородном доме совсем одни, а Гарик только изредка будет их там навещать.

Источник: kleo.ru

дом коттедж подарок после развода поступок юморист Гарик Харламов Кристина Асмус Лера Кудрявцева «Барвиха Luxury Village»
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