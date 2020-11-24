Патрис Эвра: «Ливерпуль» должен три сезона подряд стать чемпионом АПЛ, чтобы считаться великой командой»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра, ныне консультант Sky Sports, высказался о «Ливерпуле».
— Мы должны успокоиться. Я назову их «великой командой», когда они выиграют три чемпионских титула подряд. Если они не выиграют в этом году, я бы не назвал их потрясающим коллективом. Если «Ливерпуль» будет выигрывать лигу год за годом, мы будем считать их великой командой, — сказал Эвра.
После последней победы над «Лестером» «Ливерпуль» вышел на второе место в таблице, уступая «Тоттенхэму» лишь по дополнительным показателям.
Источник: news.sportbox.ru