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Общество / Стиль жизни

"Очень хочется развестись": Регина Тодоренко призналась в трудностях с Владом Топаловым

22:20 24.11.2020 Фото: instagram.com/p/CGxz0lhhhoh
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Недавние высказывания знаменитой Регины Тодоренко заставили беспокоиться ее поклонников.

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Регина Тодоренко провела прямой эфир с психологом, где рассказала, что у нее во многом не сходятся взгляды с мужем
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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"Очень хочется развестись": Регина Тодоренко призналась в трудностях с Владом ТопаловымМужчина не пишет первый, но всегда отвечает. Стоит ли наедятся на такие отношения?Ещё 265 новостей

 Звезда Инстаграм заговорила о проблемах в отношениях с Владом Топалов.

Не секрет, какую огромную армию поклонников имеют Влад Топалов и Регина Тодоренко. Они вместе всего несколько лет, но уже успели пожениться и родить сына Майкла.

Все это время к их паре приковано много общественного внимания, также они оба активно работают, занимаются творчество и воспитывают сына. А сейчас еще и принимают участие в проекте "Ледниковый период", где даже стали соперниками!

Кстати, это соперничество стало поводом для слухов о том, что в отношения Тодоренко и Топалова не все хорошо. Влад выступает в паре с Еленой Ильиных, а Регина — с Романом Костомаровым. Якобы у них с партнерами слишком уж эмоциональные отношения.

Недавно Регина Тодоренко провела прямой эфир с психологом, где рассказала, что у нее во многом не сходятся взгляды с мужем. Особенно что касается воспитания ребенка.

Есть моменты, на которые мы имеем полярные точки зрения и не можем прийти к общему знаменателю. В такие моменты очень хочется развестись, призналась Регина.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

При этом девушка продолжает много читать материалов по психологии, совершенствовать навыки как матери и как личности.

Поклонники желают Владу и Регине все же найти общий язык и не давать поводов для слухов о разладе. Мы продолжаем следить за обновлениями.

Источник: hochu.ua

воспитание ребенка звезда инстаграм отношения проблемы развод Регина Тодоренко Влад Топалов Instagram
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