Черная пятница: Как не нарваться на обман и купить что-то действительно по скидке

Скидки и правда существуют. Проблема в том, что не все знают, где их искать и как проверить подлинность.

Черная пятница — это праздник всех шопоголиков, традиционное начало рождественских распродаж и возможность ухватить фортуну за хвост, купив желанный товар по удивительно низкой цене

В списке самых ожидаемых дат у каждого человека неизменно находятся Новый год, Рождество, день рождения и... Черная пятница. С возрастом приходит горькое осознание того, что Деда Мороза не существует, а вот понимание того, что Черная пятница — это зачастую хорошо продуманный маркетинговый ход, приходит не всегда. Сегодня мы прольем свет на эту темную дату и расскажем, как не стать жертвой фальшивых скидок в Черную пятницу и где действительно купить что-то по сниженной цене.

Черная пятница — это праздник всех шопоголиков, традиционное начало рождественских распродаж и возможность ухватить фортуну за хвост, купив желанный товар по удивительно низкой цене. Традиция устраивать масштабный шоппинг появилась еще в 19 веке в США: там в пятницу, после Дня благодарения, стартовал долгожданный сезон скидок. К нам этот обычай пришел не так давно, но, к сожалению, в чуть искаженном варианте.

В 2020 году Черная пятница будет проходить 27 ноября. Предлагаем основательно подготовиться к этому дню и заранее обезопасить свой бюджет от маркетинговых уловок.

Действительно ли есть скидки в Черную пятницу?

Во время Черной пятницы в магазинах и торговых центрах начинается что-то похожее на апокалипсис: люди мучительно долго стоят в очередях, устраивают марафоны по всему городу, а некоторые даже умудряются драться за набор посуды с пометкой -40%. Все бы ничего, но становится очень обидно, когда узнаешь, что скидка была фальшивой.

Парадоксально, но факт: некоторые бренды злоупотребляют доверием покупателей и намеренно завышают цену на товар. Самая частая схема обмана — рядом с этикеткой указывают новую цену выше на несколько сотен гривен, выдавая ее за старую. Например, раньше телевизор стоил 10000 тыс руб., а теперь по акции всего-то 11000 тыс руб. Какое выгодное предложение.

Существует еще один способ аферы, которым пользуются продавцы во время Черной пятницы. Они значительно повышают стоимость товаров перед распродажей, а потом от нарочно завышенных цен делают “скидки”.

Нельзя упустить и тот факт, что компании и бренды частенько просто сбывают товар со своих складов, продают устаревшие модели и не брезгуют фейками. Поэтому покупать нужно только на проверенных сайтах и в официальных магазинах.

Но не будем скептиками. Скидки и правда существуют. Проблема в том, что не все знают, где их искать и как проверить подлинность. Сидеть у монитора или скитаться по торговым центрам за несколько дней до Черной пятницы с ручкой и блокнотом, чтобы сравнить цены на товары, — сомнительное удовольствие. Поэтому мы предлагаем для вас более удобный и легкий вариант.

Как не дать себя обмануть и не попасться на уловку Черной пятницы?

Планировать Черную пятницу, составлять список покупок, мониторить 100 сайтов бытовой техники… Это все, конечно, работает, но существует более эффективное правило — нужно проверять цены до сезона скидок. Как? В этом вам поможет многофункциональный сервис E-Katalog.

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Источник: hochu.ua