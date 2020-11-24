Как сложилась судьба темнокожей приёмной дочери Ирины Понаровской, от которой певица отказалась

Молва утверждает, что Понаровская сдала жившую у нее девочку в детдом после того, как узнала, что та ворует ее украшения

Самая закрытая певица нашей эстрады рассказывает все! "Я не готова начать жизнь сначала, но я хочу прожить все, что мне отпущено, в счастье и не оставляя за собой дурного шлейфа", – заявила сегодня в студии "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1" заслуженная артистка России Ирина Понаровская. Она расставила все точки над i в истории с удочерением темнокожей девочки Бетти.

Она развеяла укоренившиеся слухи о том, что после безуспешных попыток родить собственного ребенка и опасаясь, что тогдашний муж – темнокожий музыкант Вейланд Родд-младший – из-за бездетности ее бросит, она то ли взяла малышку-мулатку из детдома, то ли купила ее за большие деньги. "Я эту девочку взяла не из детского дома. Я взяла ее из рук ее матери. Это была молодая женщина, ей было лет 20. Она пришла с этим ребенком за кулисы. Я не могу сказать, что у меня были проблемы с зачатием, просто было не время. Задачи срочно родить у меня не было. И вдруг – такое", – сообщила певица в студии передачи.

"Я человек верующий, и я решила, что все это – не случайно. И я просто не смогла пройти мимо этой беды. Когда я открыла пеленочки, то увидела 11-месячную девочку, которая выглядела месяцев на пять. Она была дистрофична, плохо пахла, у нее были накрашенные красным ногти – в общем, "грязнулькин" в одеяле. И, глядя на своего мужа, я сказала впроброс: "Давай возьмем ее?" Никакая сумма не оговаривала, о деньгах вообще не шла речь. Я сказала матери: "Отдай ее нам". И она сказала: "Берите". Вот и все", – вспоминает артистка.

"Эта девочка могла меня называть мамой, но я не могла ее удочерить. Потому что вскоре я зачала своего сына. И как раз когда встал вопрос об оформлении ребенка, был указ: детородная семья не имеет права на удочерение или усыновление, – утверждает Ирина. – Я оббегала все что возможно, но бесполезно".

А вскоре после рождения сына Энтони ее супруг заявил: "Чтобы Бетти в доме не было": "Кого-то вызвал, с кем-то договорился, и девочку увезли. Все. Вот это – правда. Я ее рассказываю последний раз. Никогда больше не спрашивайте меня, как это было. Я все оставила в прошлом. На тот момент я выбрала вариант наименьшего – не сопротивления, а наименьших потерь. Потому что у меня был взрослый сын, ему было 14, а ей 16. Была проблема с этой девочкой. Я старалась не замечать, но были "звоночки". И случился казус, на который мне не хватило мудрости, наверное".

Еще одна молва утверждает, что Понаровская сдала жившую у нее девочку в детдом после того, как узнала, что та ворует ее украшения. Об этом шла речь в нашумевшем ток-шоу, после которого Ирина предложила Бетти начать все с начала и вернуться к ней. "Как-то все произошло глупо и непонятно. Я померила кольца. Я – девочка, попала в красивый замок с красивыми девичьими аксессуарами. А домработница обвинила меня в воровстве", – утверждает сейчас ставшая Анастасией Кормышевой Бетти.

А потом случился "казус". Она признается, что однажды ночью оказалась в одной комнате с сыном певицы и "просто прижалась" к нему. И это было неверно истолковано: "Я так понимаю, что Энтони рассказал об этом матери. Ну какие приставания? Это смешно, – уверяет Анастасия. – Я ей ничего плохого не сделала. И мне, кроме того, что я была молодой и легкомысленной, оправдываться не за что".

Когда дважды отверженная Бетти/Анастасия появилась в студии, Понаровская обняла ее и предложила всем оценить красоту девушки. После чего у той просто не нашлось слов: "За эти годы столько всего изменилось в голове, в душе. Не хочется больше говорить глупости. Наверное, хочется порой просто помолчать. Слишком много пережито, понято. Нет ни времени, ни желания тратить жизнь на бесконечные ссоры, сплетни и передряги".

А Понаровская со своей стороны заявила, объясняя свою откровенность: "Нет уже времени на обиды. Я или перешагиваю и прощаю, или вообще не прощаю. Я не безгрешна, и сегодня не моя исповедь. Я не ставлю никакие точки и никакие вехи. Но вопросы к себе я не хочу оставлять без ответов".

Источник: ВЕСТИ