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Драгдилер с героином в носке задержан полицией в Новосибирске

16:25 24.11.2020 Фото: 54.мвд.рф
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В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование, устанавливаются каналы поставки наркотического средства на территорию региона.

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В Новосибирске полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотических средств в крупном размере

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность группы лиц, которые занимались распространением наркотического средства героин на территории г. Новосибирска.

Установлено, что ранее судимый за хранение наркотических средств 43-летний житель Ленинского района осуществлял руководство группой. Его 37-летняя сожительница выполняла роль фасовщицы и контролировала поступление денежных средств от клиентов. Их 41-летняя сообщница осуществляла сбыт наркотических средств покупателям из рук в руки.

Предполагаемый наркоторговец и его сожительница были задержаны при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» у дома на улице Яринская. Параллельно проходила операция по задержанию их сообщницы в квартире по месту проживания в Железнодорожном районе.

В ходе личного досмотра у лидера группы полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом, который мужчина хранил в носке. По результатам проведенной экспертизы изъятое вещество оказалось наркотическим средством героин массой около 20 граммов. Оперативники установили, что подозреваемые приобрели наркотическое средство с целью дальнейшего сбыта, группа действовала на территории Новосибирска около трех месяцев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двадцати лет лишения свободы.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование, устанавливаются каналы поставки наркотического средства на территорию региона.

Источник: 54.мвд.рф

наркодилер наркотики
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