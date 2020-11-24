Вводят новые водительские документы. Надо ли идти менять старые?

Свидетельство о регистрации транспортного средства будет дополнено информацией о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.

МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). Соответствующий приказ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Нововведения предполагают наличие надписи "Водительское удостоверение" на трех языках в верхней части лицевой стороны документа.

"Надписи: "Водительское удостоверение", "Permis de conduir", "Driving Licence", выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности", — уточняется в приказе.

В ПТС появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках.

Свидетельство о регистрации транспортного средства будет дополнено информацией о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.