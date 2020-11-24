Готовьте чайники: Отключат воду и отопление в Бердске 24 ноября. На долго? Узнайте

В связи с расселением дома по ул.К.Маркса 10.

Горячей воды не будет несколько часов В связи с расселением дома по ул.К.Маркса 10, будет произведено отключение отопления , холодной и горячей воды у потребителей в нескольких домах 24 ноября до 17 часов. Адреса отключения: - ул.Энергетическая, 5, 7, 3, 9.

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