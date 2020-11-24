Готовьте чайники: Отключат воду и отопление в Бердске 24 ноября. На долго? Узнайте

В связи с расселением дома по ул.К.Маркса 10, будет произведено отключение отопления , холодной и горячей воды у потребителей в нескольких домах 24 ноября до 17 часов.
Адреса отключения:
- ул.Энергетическая, 5, 7, 3, 9.
В связи с расселением дома по ул.К.Маркса 10.
В связи с расселением дома по ул.К.Маркса 10, будет произведено отключение отопления , холодной и горячей воды у потребителей в нескольких домах 24 ноября до 17 часов.
Адреса отключения:
- ул.Энергетическая, 5, 7, 3, 9.
От редакции
Вам повезло?