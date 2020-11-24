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Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в воды России

15:57 24.11.2020 Фото: © U.S. Navy / MC2 Devon Dow
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"Адмирал Виноградов" продолжает следить за американским кораблем, на место также вышел корвет "Совершенный".

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Американский эсминец нарушил российскую границу

Американский военный корабль "Джон Маккейн" пересек российскую границу на юге Приморского края, сообщили в Минобороны.
"Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого", — говорится в релизе.
Уточняется, что американцы зашли за линию на два километра. После этого "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранцев о недопустимости таких действий.

Также было сказано, что для вытеснения нарушителя россияне могут применить таранный маневр. После этого "Джон Маккейн" сразу ушел в нейтральные воды и повторных попыток проникнуть на территорию чужой страны не предпринимал.
"Адмирал Виноградов" продолжает следить за американским кораблем, на место также вышел корвет "Совершенный".

Источник: РИА Новости

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