Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в воды России

Американский эсминец нарушил российскую границу

Американский военный корабль "Джон Маккейн" пересек российскую границу на юге Приморского края, сообщили в Минобороны.

"Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого", — говорится в релизе.

Уточняется, что американцы зашли за линию на два километра. После этого "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранцев о недопустимости таких действий.



Также было сказано, что для вытеснения нарушителя россияне могут применить таранный маневр. После этого "Джон Маккейн" сразу ушел в нейтральные воды и повторных попыток проникнуть на территорию чужой страны не предпринимал."Адмирал Виноградов" продолжает следить за американским кораблем, на место также вышел корвет "Совершенный".

Источник: РИА Новости