Новый рекорд: 24 326 зараженных коронавирусом за сутки на 24 ноября в России

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 23 226 человек.

Нарастающим итогом выявлено 2 138 828 случаев

За последние сутки в России выявлено 24 326 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5230 (21,5%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0,2%



2. Республика Калмыкия, Ханты-Мансийский автономный округ, Брянская область, Республика Дагестан 0,6%3. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%

Нарастающим итогом выявлено 2 138 828 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 23 226 человек:

Москва – 5601

Санкт-Петербург – 1628

Нижегородская область – 890

Московская область – 558



Саратовская область – 512Забайкальский край – 415Республика Крым – 401Республика Коми – 391Архангельская область – 389Свердловская область – 387Красноярский край – 331Пензенская область – 326Хабаровский край – 321Ростовская область – 314Республика Саха (Якутия) – 301Омская область – 297Иркутская область – 288Волгоградская область – 285Тюменская область – 278Ульяновская область – 275Алтайский край – 269Сахалинская область – 253Ленинградская область – 247Тамбовская область – 242Воронежская область – 235Тверская область – 235Пермский край – 235Белгородская область – 234Мурманская область – 219Калужская область – 217Томская область – 217Республика Бурятия – 216Курская область – 212Кировская область – 208Краснодарский край – 206Владимирская область – 205Орловская область – 194Рязанская область – 193Ханты-Мансийский автономный округ – 188Самарская область – 179Кемеровская область – 174Костромская область – 170Тульская область – 169Вологодская область – 168Ярославская область – 162Республика Ингушетия – 156Приморский край – 151Республика Алтай – 147Ивановская область – 143Республика Карелия – 143Оренбургская область – 139Амурская область – 135Калининградская область – 129Республика Хакасия – 129Ставропольский край – 128Брянская область – 125Смоленская область – 121Карачаево-Черкесская Республика – 121Республика Дагестан – 118Новосибирская область – 118Кабардино-Балкарская Республика – 115Новгородская область – 114Липецкая область – 107Ямало-Ненецкий автономный округ – 105Республика Калмыкия – 100Челябинская область – 98Камчатский край – 98Удмуртская Республика – 97Республика Северная Осетия - Алания – 96Астраханская область – 87Севастополь – 83Псковская область – 74Республика Марий Эл – 73Магаданская область – 73Республика Мордовия – 71Республика Татарстан – 71Республика Башкортостан – 64Республика Тыва – 56Курганская область – 53Республика Адыгея – 43Еврейская автономная область – 34Республика Чувашия – 32Чеченская Республика – 23Чукотский автономный округ – 13Ненецкий автономный округ – 8

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 634 671 человек.

За сутки подтверждено 491 летальных случаев с коронавирусом:

Санкт-Петербург – 80

Москва – 76

Красноярский край – 24

Московская область – 21

Ростовская область – 18



Республика Бурятия – 12Воронежская область – 11Нижегородская область – 11Республика Коми – 10Вологодская область – 10Пермский край – 10Республика Дагестан – 9Свердловская область – 9Челябинская область – 9Иркутская область – 9Республика Саха (Якутия) – 9Белгородская область – 8Мурманская область – 8Омская область – 8Краснодарский край – 7Республика Чувашия – 6Ханты-Мансийский автономный округ – 6Новосибирская область – 6Забайкальский край – 6Ивановская область – 5Оренбургская область – 5Самарская область – 5Приморский край – 5Курская область – 4Республика Крым – 4Волгоградская область – 4Севастополь – 4Ставропольский край – 4Курганская область – 4Кемеровская область – 4Липецкая область – 3Тверская область – 3Тульская область – 3Республика Калмыкия – 3Астраханская область – 3Республика Северная Осетия - Алания – 3Саратовская область – 3Ямало-Ненецкий автономный округ – 3Томская область – 3Камчатский край – 3Брянская область – 2Орловская область – 2Смоленская область – 2Республика Карелия – 2Кабардино-Балкарская Республика – 2Удмуртская Республика – 2Пензенская область – 2Магаданская область – 2Костромская область – 1Рязанская область – 1Архангельская область – 1Республика Адыгея – 1Республика Ингушетия – 1Республика Башкортостан – 1Республика Марий Эл – 1Республика Мордовия – 1Республика Татарстан – 1Кировская область – 1Тюменская область – 1Алтайский край – 1Хабаровский край – 1Сахалинская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 37 031 человек.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 73,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 362 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 480 тыс. 896 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф