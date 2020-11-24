Новый рекорд: 24 326 зараженных коронавирусом за сутки на 24 ноября в России

За последние сутки в России выявлено 24 326 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5230 (21,5%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ненецкий автономный округ 0,2%
3. Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%
Нарастающим итогом выявлено 2 138 828 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 23 226 человек:
Москва – 5601
Санкт-Петербург – 1628
Нижегородская область – 890
Московская область – 558
Забайкальский край – 415
Республика Крым – 401
Республика Коми – 391
Архангельская область – 389
Свердловская область – 387
Красноярский край – 331
Пензенская область – 326
Ростовская область – 314
Республика Саха (Якутия) – 301
Омская область – 297
Иркутская область – 288
Волгоградская область – 285
Тюменская область – 278
Ульяновская область – 275
Сахалинская область – 253
Ленинградская область – 247
Тамбовская область – 242
Воронежская область – 235
Тверская область – 235
Пермский край – 235
Белгородская область – 234
Калужская область – 217
Томская область – 217
Республика Бурятия – 216
Курская область – 212
Кировская область – 208
Краснодарский край – 206
Владимирская область – 205
Рязанская область – 193
Ханты-Мансийский автономный округ – 188
Самарская область – 179
Кемеровская область – 174
Костромская область – 170
Тульская область – 169
Вологодская область – 168
Республика Ингушетия – 156
Приморский край – 151
Республика Алтай – 147
Ивановская область – 143
Республика Карелия – 143
Оренбургская область – 139
Амурская область – 135
Республика Хакасия – 129
Ставропольский край – 128
Брянская область – 125
Смоленская область – 121
Карачаево-Черкесская Республика – 121
Республика Дагестан – 118
Новосибирская область – 118
Новгородская область – 114
Липецкая область – 107
Ямало-Ненецкий автономный округ – 105
Республика Калмыкия – 100
Челябинская область – 98
Камчатский край – 98
Удмуртская Республика – 97
Астраханская область – 87
Севастополь – 83
Псковская область – 74
Республика Марий Эл – 73
Магаданская область – 73
Республика Мордовия – 71
Республика Татарстан – 71
Республика Тыва – 56
Курганская область – 53
Республика Адыгея – 43
Еврейская автономная область – 34
Республика Чувашия – 32
Чеченская Республика – 23
Чукотский автономный округ – 13
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 634 671 человек.
За сутки подтверждено 491 летальных случаев с коронавирусом:
Санкт-Петербург – 80
Москва – 76
Красноярский край – 24
Московская область – 21
Ростовская область – 18
Воронежская область – 11
Нижегородская область – 11
Республика Коми – 10
Вологодская область – 10
Пермский край – 10
Республика Дагестан – 9
Свердловская область – 9
Иркутская область – 9
Республика Саха (Якутия) – 9
Белгородская область – 8
Мурманская область – 8
Омская область – 8
Краснодарский край – 7
Республика Чувашия – 6
Новосибирская область – 6
Забайкальский край – 6
Ивановская область – 5
Оренбургская область – 5
Самарская область – 5
Приморский край – 5
Курская область – 4
Волгоградская область – 4
Севастополь – 4
Ставропольский край – 4
Курганская область – 4
Кемеровская область – 4
Липецкая область – 3
Тверская область – 3
Республика Калмыкия – 3
Астраханская область – 3
Республика Северная Осетия - Алания – 3
Саратовская область – 3
Ямало-Ненецкий автономный округ – 3
Томская область – 3
Камчатский край – 3
Орловская область – 2
Смоленская область – 2
Республика Карелия – 2
Кабардино-Балкарская Республика – 2
Удмуртская Республика – 2
Пензенская область – 2
Магаданская область – 2
Рязанская область – 1
Архангельская область – 1
Республика Адыгея – 1
Республика Ингушетия – 1
Республика Башкортостан – 1
Республика Марий Эл – 1
Республика Мордовия – 1
Кировская область – 1
Тюменская область – 1
Алтайский край – 1
Хабаровский край – 1
Сахалинская область – 1
За весь период от коронавируса умерло 37 031 человек.
По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 73,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 362 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 480 тыс. 896 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф