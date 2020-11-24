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О бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру сообщил Рогозин

17:15 24.11.2020 Фото: pixabay.com
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После инцидента проверят остальные ракеты "Союз" на других космодромах.

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Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что в ракете "Союз-СТ-А" на космодроме Куру нашли неисправную деталь.

"Негатив был бы в том, что "бракованный клапан" улетел бы с ракетой и она вернулась бы на Землю грудой аварийного металла. Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится. Хорошо то, что некачественно сделанная деталь вовремя обнаружена системой контроля качества", — написал он на Facebook.

Рогозин отметил "резкое падение ответственности и качества работы поставщиков".

Ранее в ракетно-космической отрасли сообщил об обнаружении дефектной детали при подготовке ракеты к пуску. Бракованный клапан находился на одном из ее боковых блоков, его на днях заменят. Кроме того, после инцидента проверят остальные ракеты "Союз" на других космодромах.

Пуск ракеты со спутником Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но его перенесли из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат-М". Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск отложили на начало осени. Позже неполадки возникли и на запасном "Фрегате". В итоге старт сдвинули уже на ноябрь.
Космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2 изготовлен в Европе в интересах Минобороны ОАЭ. Запуск предыдущего Falcon Eye-1 закончился неудачей из-за аварии европейской ракеты Vega в июле прошлого года.

брак космодром ракета Дмитрий Рогозин
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