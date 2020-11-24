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Где больше всего вылечившихся от COVID-19 в СФО?

16:07 24.11.2020
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Всего в регионе уже излечились от коронавируса 17 447 пациентов. Область преодолела порог в 17 тысяч выздоровевших.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:

Новосибирская область — один из двух регионов Сибири, где за неделю доля выздоровевших от COVID-19 не изменилась Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа. Данные приводятся по состоянию на 24 ноября. В данной статистике учитывается % выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе СФО.

24 ноября в Новосибирской области доля пациентов, которые справились с коронавирусом, составила 81%. Область, наряду с Тывой, остается одним из двух сибирских регионов, где за неделю этот показатель не изменился. Тем не менее, картина здесь лучше, чем в целом по Сибири и России. Самое большое количество выздоровевших на неделе отмечено в Новосибирской области 20 ноября — 177 человек. Всего в регионе уже излечились от коронавируса 17 447 пациентов. Область преодолела порог в 17 тысяч выздоровевших.

За неделю из стационаров выписаны 932 человека. В ТОП-3 самых благополучных регионов (лидеров) Сибири за неделю появились изменения: 1-е место у Республики Тыва (92%); 2-е место делят Алтайский край и Иркутская область (по 89%); 3-е место — Кемеровская область (82%). ТОП-3 «антилидеров» СФО с самым низким процентом выздоровления от общего числа случаев COVID-19 также изменился. 1-е место — Республика Хакасия (66%); 2-е место — Томская область (69%); 3-е место делят Республика Алтай и Красноярский край (по 78%).

За весь период эпидемии в Сибири вылечились от коронавируса 164 789 человек — 81% от общего числа выявленных в округе случаев. Доля выздоровевших в СФО продолжает увеличиваться, заметно превышая общероссийский показатель. Два федеральных округа — Северо-Кавказский и Приволжский, на неделе показали наибольший процент выздоровевших (по 82%). В десятку наиболее благополучных регионов России входит Республика Тыва (неделей ранее она занимала 4-е, а сейчас — 6-е место). В целом по России доля пациентов, которые справились с коронавирусом, увеличилась до 76%. 1 634 671 ранее заболевший россиянин уже излечился от COVID-19.

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