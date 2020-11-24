Найдена пропавшая из гостей в зеленой болоньевой куртке с капюшоном и черных лосинах Анна Лапина в Бердске

Анна вышла из частного дома друзей, чтобы уехать домой в Искитим, неизвестно уехала или нет - не вышла на связь. Когда не появилась дома, забили тревогу. О местонахождении женщины ничего не было известно.

Под Новосибирском пропала 43-летняя женщина

Нашли спустя сутки пропавшую Анну Лапину в зеленой болоньевой куртке с капюшоном в Бердске. Напомним, Лапина вышла из гостей и пропала 22 ноября 2020. Ее нашли на другое утро. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала руководитель «Лиза Алерт» Новосибирск Алеся Яблонских. Женщина живет в Искитиме. В день, когда пропала, она была в гостях у друзей в Бердске. Вышла из частного дома, чтобы уехать домой, неизвестно уехала или нет - не вышла на связь. Когда не появилась дома, забили тревогу. О местонахождении женщины ничего не было известно.

- На следующий день рано утром, 23 ноября, она была найдена, жива. Все в порядке с человеком. Обстоятельства известны, но рассказать о них мы не можем, - отметила Алеся 24 ноября.

"Найдена! Жива! Спасибо всем, кто выезжал на поиск!" - отмечено в группе ВКонтакте поискового отряда "Лиза Алерт".