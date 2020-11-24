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Стартовала ракета "Чанчжэн-5" с лунным аппаратом на Хайнане

17:45 24.11.2020 Фото: © AFP 2020 / Stringer
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"Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

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На Хайнане стартовала ракета "Чанчжэн-5" с лунным аппаратом

Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" с возвращаемым аппаратом "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю, стартовала с космодрома на Хайнане, передает корреспондент РИА Новости.
Пуск состоялся с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань. В случае успеха миссия "Чанъэ-5" станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке реголита на Землю. Ранее это удавалось сделать только СССР и США.

Ракета-носитель морем была доставлена в порт Цинлань города Вэньчан еще в конце сентября, после этого специалисты провели комплекс подготовительных работ, включая окончательный монтаж и необходимые тесты, на прошлой неделе ракету безопасно доставили на стартовую площадку номер 1 космодрома "Вэньчан".
Зонд "Чанъэ-5" изначально планировалось запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить. Далее миссию назначали на конец 2019 года, однако она вновь была отложена.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5" является основой всех ближайших амбициозных космических миссий Китая. В июле этого года с ее помощью был успешно запушен первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу -1"). В дальнейшем при помощи "Чанчжэн-5" планируется также вывод на орбиту базового модуля для строительства китайской космической станции.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Первый и второй этапы программы уже успешно завершены. В настоящее время реализуется третий этап.
Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

Источник: РИА Новости

Китай. лунный аппарат ракета
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