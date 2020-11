Стартовала ракета "Чанчжэн-5" с лунным аппаратом на Хайнане

Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" с возвращаемым аппаратом "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю, стартовала с космодрома на Хайнане, передает корреспондент РИА Новости.

Пуск состоялся с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань. В случае успеха миссия "Чанъэ-5" станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке реголита на Землю. Ранее это удавалось сделать только СССР и США.

LIFTOFF of the #ChangZheng5 rocket with the Chang'e 5 lunar sample return mission! #MoonLaunch pic.twitter.com/XQUYBezn8G

— Chris G - NSF (@ChrisG_NSF) November 23, 2020