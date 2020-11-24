ОРВИ или COVID-19: когда обращаться к врачу

Сейчас количество вызовов на дом в поликлиниках выросло в несколько раз.

В поликлиниках Новосибирска активно внедряют систему дистанционного наблюдения

При появлении симптомов ОРВИ (температура, насморк, кашель) необходимо остаться дома и вызвать врача. Не нужно идти в поликлинику!

Сейчас количество вызовов на дом в поликлиниках выросло в несколько раз. Несмотря на то, что инфекционные бригады работают по 12 часов, средний срок ожидания врача увеличился.

В случае, если врач не приехал к вам в день обращения, сотрудники поликлиник свяжутся с вами по телефону, чтобы уточнить ваше состояние и информировать о переносе вызова на следующий день. Больничный оформят со дня вызова.

В поликлиниках Новосибирска активно внедряют систему дистанционного наблюдения, чтобы снизить нагрузку на бригады, которые обслуживают вызовы на дому. Пациентов осмотрит врач и назначит лечение, затем его будут консультировать по телефону или видеосвязи.

Источник: vk.com/zdravnso