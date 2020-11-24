Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в России, рассказала Голикова

Она также отметила, что 18 ноября получено разрешение министерства здравоохранения на пострегистрационные клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона", и параллельно начата работа по вводу вакцины в гражданский оборот.

Голикова рассказала о планах по массовой вакцинации населения от COVID-19

Массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года. При этом я хочу еще раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством Росийской Федерации вакцинация носит добровольный характер", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека

Голикова также отметила, что 18 ноября получено разрешение министерства здравоохранения на пострегистрационные клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона", и параллельно начата работа по вводу вакцины в гражданский оборот.

Источник: РИА Новости