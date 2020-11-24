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Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в России, рассказала Голикова

17:00 24.11.2020 Фото: pexels.com
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Она также отметила, что 18 ноября получено разрешение министерства здравоохранения на пострегистрационные клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона", и параллельно начата работа по вводу вакцины в гражданский оборот.

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Голикова рассказала о планах по массовой вакцинации населения от COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Массовая вакцинация населения РФ от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года. При этом я хочу еще раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством Росийской Федерации вакцинация носит добровольный характер", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека
Голикова также отметила, что 18 ноября получено разрешение министерства здравоохранения на пострегистрационные клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона", и параллельно начата работа по вводу вакцины в гражданский оборот.

Источник: РИА Новости

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия Татьяна Голикова
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