Задержаны организаторы и члены ячейки "Свидетелей Иеговы"

Участники подразделения также вербовали жителей Москвы и других регионов для участия в религиозном движении.

СК задержал организаторов и участников центра "Свидетели Иеговы"

Уголовное дело возбудили по материалам об организации в Москве деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и его структурных подразделений.

Сотрудники Следственного комитета задержали руководителей центра "Свидетелей Иеговы" в России. Как сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, уголовное дело возбуждено по материалам об организации в Москве деятельности "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" и его структурных подразделений, признанных решением Верховного суда РФ экстремистскими организациями.

По версии следствия, в июне 2019 года группа лиц, зная о вступившем в силу решении Верховного суда, организовала на территории северо-востока Москвы работу местного центра "Свидетелей Иеговы". "Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной на улице Челюскинской, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение "Свидетелей Иеговы", и осуществляли другие действия, характерные для данного объединения", - сообщила Иванова. Участники подразделения также вербовали жителей Москвы и других регионов для участия в религиозном движении.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 282.1 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации")", - сообщила представитель ГСУ.

Следователи столичного Главного управления совместно с МВД России, ФСБ России и при поддержке Росгвардии в Москве и еще более чем в 20 регионах проводят обыски. "В настоящее время установлен и задержан ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий", - сообщила Иванова.

