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Бесплатные лекарства от COVID-19 получили поликлиники Бердска. Как получить, рассказываем

17:11 24.11.2020 Фото: zdrav.nso.ru
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Как только у амбулаторного больного лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, в течение суток назначенные препараты доставляют ему домой.

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Бесплатные лекарства от коронавируса получили все поликлиники Новосибирской области
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Лекарственные препараты для пациентов, которые лечатся от коронавируса дома, доставили во все районы Новосибирской области.
Новосибирский госпиталь ветеранов войн № 3 еще в прошлую пятницу, одним из первых получил медикаменты от коронавируса. Их сразу начали выдавать пациентам.

Татьяна Атрошенко – заведующая терапевтическим отделением поликлиники госпиталя объясняет порядок. «Пациенты, которые имеют признаки новой коронавирусной инфекции, вызывают ковидную бригаду. Врач осматривает пациента и назначает курс лечения, если у больного легкая и средняя форма заболевания. Тяжелых пациентов мы направляем в стационар, они лечатся в стационаре».

Как только у амбулаторного больного лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, в течение суток назначенные препараты доставляют ему домой.

Лекарства врач может выписать и раньше, не дожидаясь результатов тестирования, если у больного, кроме явно выраженных симптомов коронавируса, на рентгене или КТ видно характерное поражение легких, а также недавно был близкий контакт с пациентом с подтвержденным коронавирусом.

Шкаф с медикаментами – в кабинете старшей медсестры Закины Лаушкиной. Здесь, под роспись, она выдает врачам препараты. Терапевт Анна Реймер собирается на вызов к пациентке с подтвержденным коронавирусом. В комплекте для нее – противовирусный и гормональный препараты, антикоагулянт. Для другого пациента набор может быть иным. «Что конкретно будет получать больной, определяет врач, в зависимости от того, насколько тяжелое состояние, есть ли сопутствующие заболевания и какие противопоказания. Есть соответствующие рекомендации Минздрава», – рассказывает врач.

На вызове терапевт еще раз осматривает пациентку, измеряет сатурацию, предупреждает о возможных побочных эффектах лечения: на что обратить особое внимание, в каком случае сразу звонить врачу. Пациентка подписывает обязательное согласие на амбулаторное лечение и самоизоляцию.

Лекарственные препараты начали поступать в регион на прошлой неделе, небольшими партиями. Их сразу же распределяют по поликлиникам, с учетом прикрепленного населения. Всего из федерального бюджета на закупку лекарственных препаратов для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом Новосибирская область получила 105 миллионов рублей. Этого достаточно, чтобы обеспечить не менее 13 тысяч человек.

Источник: zdrav.nso.ru
COVID-19 бесплатные лекарства коронавирус пандемия
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