Бесплатные лекарства от COVID-19 получили поликлиники Бердска. Как получить, рассказываем

Как только у амбулаторного больного лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, в течение суток назначенные препараты доставляют ему домой.

Бесплатные лекарства от коронавируса получили все поликлиники Новосибирской области

Лекарственные препараты для пациентов, которые лечатся от коронавируса дома, доставили во все районы Новосибирской области.

Новосибирский госпиталь ветеранов войн № 3 еще в прошлую пятницу, одним из первых получил медикаменты от коронавируса. Их сразу начали выдавать пациентам.

Татьяна Атрошенко – заведующая терапевтическим отделением поликлиники госпиталя объясняет порядок. «Пациенты, которые имеют признаки новой коронавирусной инфекции, вызывают ковидную бригаду. Врач осматривает пациента и назначает курс лечения, если у больного легкая и средняя форма заболевания. Тяжелых пациентов мы направляем в стационар, они лечатся в стационаре».

Как только у амбулаторного больного лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, в течение суток назначенные препараты доставляют ему домой.

Лекарства врач может выписать и раньше, не дожидаясь результатов тестирования, если у больного, кроме явно выраженных симптомов коронавируса, на рентгене или КТ видно характерное поражение легких, а также недавно был близкий контакт с пациентом с подтвержденным коронавирусом.

Шкаф с медикаментами – в кабинете старшей медсестры Закины Лаушкиной. Здесь, под роспись, она выдает врачам препараты. Терапевт Анна Реймер собирается на вызов к пациентке с подтвержденным коронавирусом. В комплекте для нее – противовирусный и гормональный препараты, антикоагулянт. Для другого пациента набор может быть иным. «Что конкретно будет получать больной, определяет врач, в зависимости от того, насколько тяжелое состояние, есть ли сопутствующие заболевания и какие противопоказания. Есть соответствующие рекомендации Минздрава», – рассказывает врач.

На вызове терапевт еще раз осматривает пациентку, измеряет сатурацию, предупреждает о возможных побочных эффектах лечения: на что обратить особое внимание, в каком случае сразу звонить врачу. Пациентка подписывает обязательное согласие на амбулаторное лечение и самоизоляцию.

Лекарственные препараты начали поступать в регион на прошлой неделе, небольшими партиями. Их сразу же распределяют по поликлиникам, с учетом прикрепленного населения. Всего из федерального бюджета на закупку лекарственных препаратов для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом Новосибирская область получила 105 миллионов рублей. Этого достаточно, чтобы обеспечить не менее 13 тысяч человек.