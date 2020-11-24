Бесплатные лекарства от COVID-19 получили поликлиники Бердска. Как получить, рассказываем

Лекарственные препараты для пациентов, которые лечатся от коронавируса дома, доставили во все районы Новосибирской области.
Новосибирский госпиталь ветеранов войн № 3 еще в прошлую пятницу, одним из первых получил медикаменты от коронавируса. Их сразу начали выдавать пациентам.
Татьяна Атрошенко – заведующая терапевтическим отделением поликлиники госпиталя объясняет порядок. «Пациенты, которые имеют признаки новой коронавирусной инфекции, вызывают ковидную бригаду. Врач осматривает пациента и назначает курс лечения, если у больного легкая и средняя форма заболевания. Тяжелых пациентов мы направляем в стационар, они лечатся в стационаре».
Как только у амбулаторного больного лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, в течение суток назначенные препараты доставляют ему домой.
Лекарства врач может выписать и раньше, не дожидаясь результатов тестирования, если у больного, кроме явно выраженных симптомов коронавируса, на рентгене или КТ видно характерное поражение легких, а также недавно был близкий контакт с пациентом с подтвержденным коронавирусом.
Шкаф с медикаментами – в кабинете старшей медсестры Закины Лаушкиной. Здесь, под роспись, она выдает врачам препараты. Терапевт Анна Реймер собирается на вызов к пациентке с подтвержденным коронавирусом. В комплекте для нее – противовирусный и гормональный препараты, антикоагулянт. Для другого пациента набор может быть иным. «Что конкретно будет получать больной, определяет врач, в зависимости от того, насколько тяжелое состояние, есть ли сопутствующие заболевания и какие противопоказания. Есть соответствующие рекомендации Минздрава», – рассказывает врач.
На вызове терапевт еще раз осматривает пациентку, измеряет сатурацию, предупреждает о возможных побочных эффектах лечения: на что обратить особое внимание, в каком случае сразу звонить врачу. Пациентка подписывает обязательное согласие на амбулаторное лечение и самоизоляцию.
Лекарственные препараты начали поступать в регион на прошлой неделе, небольшими партиями. Их сразу же распределяют по поликлиникам, с учетом прикрепленного населения. Всего из федерального бюджета на закупку лекарственных препаратов для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом Новосибирская область получила 105 миллионов рублей. Этого достаточно, чтобы обеспечить не менее 13 тысяч человек.