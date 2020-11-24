Трижды за вечер вызывали ГБР "пивнушки" в Новосибирске

Место как причина происшествия

Трижды за вчерашний день группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ вызывали в Новосибирске в магазины разливного пива.

В 17:15 сигнал тревоги поступил из магазина, расположенного на ул. Сибиряков Гвардейцев. Прибывшим на вызов бойцам ГБР продавцы рассказали, что один из посетителей, будучи в изрядном подпитии, мешал работать, приставал к посетителям. Узнав, что продавцы вызвали группу быстрого реагирования, он сразу успокоился и поспешил уйти из пивной.

В 23:58 в магазине разливного пива, находящемся на ул. Виктора Уса, между посетителями в очереди возникла ссора. В спор вступили двое молодых парней. Опасаясь возникновения драки, продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали ГБР. К счастью, молодые люди ограничились лишь словесной перебранкой и покинули пивную за минуту до прибытия группы быстрого реагирования.

В 00:02 тревожной кнопкой ГБР ГВАРДИИ вызвали в пивную-закусочную на проспекте Дзержинского. Две пьяные женщины мешали персоналу работать, а на замечания не реагировали. Когда же рабочее время заведения закончилось – отказались покидать его. Прибывшим через 3 минуты на вызов гвардейцам пришлось выпроводить нетрезвых хулиганок.

Источник: АБ Гвардия