Банкротит саратовскую кондитерскую фабрику компания "Харменс" из Бердска

Суть исковых требований пока неизвестна, однако фирма по производству картонной упаковки собирается обанкротить саратовскую фабрику из-за долга в 2,769 млн рублей.

Подан иск о банкротстве кондитерской фабрики «Саратовская», которая отправила 580 работников в простой

В Арбитражный суд Саратовской области подан иск о банкротстве АО «Консар» (сокращенное название АО «Кондитерская фабрика «Саратовская»). Заявление было принято вчера, 23 ноября. В качестве кредитора выступило НАО «Харменс» из города Бердска Новосибирской области.

Суть исковых требований пока неизвестна, однако фирма по производству картонной упаковки собирается обанкротить саратовскую фабрику из-за долга в 2,769 млн рублей.

Отметим, что это пока единственный иск о банкротстве, поданный в отношении кондитерской фабрики, которая переживает не лучшие времена, однако только за последние два месяца к АО «Кондитерская фабрика «Саратовская» и АО «Консар» были поданы более десятка гражданских исков о взыскании денег.

Так, саратовское ООО «Соколовогорский пекарь» требует взыскать 2,59 млн рублей, московское ООО «Камагофропак» пытается вернуть 1,55 млн рублей, белгородское ООО «Бумага и упаковка» требует 4,66 млн рублей, петербургское ООО «Торговый дом «Рио» — 1,4 млн рублей, московское ООО «Русагриком» — 1,71 млн рублей, саратовское ООО «Зерновой мир» — 1,24 млн рублей. Самый крупный гражданский иск подало 3 ноября энгельсское ООО «РСК», требуя с должника 7,24 миллиона рублей. Таким образом, только эти 7 исков превышают сумму требований 20 млн рублей.

Напомним, 22 октября в центр занятости населения города Саратова поступило уведомление от АО «Кондитерская фабрика «Саратовская». Предприятие приняло решение о временной приостановке работы по вине работодателя с 26 октября по 31 декабря 2020 года. В простой отправили 580 работников, которые будут получать только 2/3 от зарплаты.

Предприятие посещали депутаты областной думы Иван Дзюбан и Алексей Антонов (оба — «Единая Россия»). Последний предлагал купить всем жителям региона по 300 граммов конфет, чтобы помочь предприятию преодолеть кризисную ситуацию. Ситуация осложняется тем, что вклад предприятия на более чем 200 миллионов рублей заморожен в НВКбанке, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию. По правилам выплаты компенсаций, крупные предприятия находятся в последней очереди на получение денег. В правительстве проводили несколько совещаний, посвященных судьбе предприятия.

Источник: nversia.ru